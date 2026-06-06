चापाकल गायब-पाइप टूटी: भीषण गर्मी में बूंद-बूंद को तरस रहे लोग, अफसरों की फाइलों में सब 'OK'
किशनगंज में प्रशासन के मरम्मत दावों के उलट ठाकुरगंज में चापाकल वर्षों से बंद हैं. ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं.
Published : June 6, 2026 at 4:22 PM IST
किशनगंज: भीषण गर्मी के बीच बिहार के किशनगंज में जल संकट एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है. हैरान करने वाली बात है कि जिले के प्रखंडों में सरकारी चापाकल या तो वर्षों से खराब पड़े हैं या कुछ स्थानों से चापाकल ही गायब है. इससे ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. इस भीषण गर्मी में लोगों के सामने बड़ी संकट आ गयी है.
कागजों पर मरम्मत का दावा: प्रशासन की ओर से दावा है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज के अनुसार जिले के 7 प्रखंडों में चापाकल मरम्मति का काम जोरों पर है. विभाग का दावा है कि कोचाधामन, किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, दिघलबैंक, बहादुरगंज और टेढ़ागाछ में सरकारी चापाकल ठीक करने के लिए 7 विशेष टीम का गठन किया गया है.
सर्वेक्षण और मरम्मति का आंकड़ा: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सर्वेक्षण के दौरान 421 बंद पाए गए चापाकल की मरम्मति की जा चुकी है. विभाग ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 06456-295069 जारी किया है, जो सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सक्रिय रहता है. लोग यहां शिकायत कर सकते हैं.
टोल फ्री नंबर और शिकायत तंत्र: सरकार ने शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 18001231121 भी जारी किया है. इसके अलावा पत्येक प्रखंडों सहायक और कनीय अभियंताओं की सूची जारी की गई है, ताकि लोग किसी भी समस्या को लेकर सीधे संपर्क कर सकते हैं. लेकिन, क्या ये नंबर और टीम धरातल पर काम कर रही हैं. इस सवाल का जवाब जानिए..
ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक: सरकार के इस दावा को जब ईटीवी भारत की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए ठाकुरगंज प्रखंड का दौरा किया, तो नजारा सरकारी दावों से बिल्कुल उलट दिखा. ठाकुरगंज प्रखंड के पौआखाली नगर पंचायत स्थित सार्वजनिक काली मंदिर परिसर में लगा सरकारी चापाकल पूरी तरह बंद पाया गया. इसमें वर्षों से एक बूंद भी पानी नहीं टपका है.
मंदिर के पुजारी का छलका दर्द: काली मंदिर के पुजारी अजीत चौधरी ने कहा कि सरकारी व्यवस्था भगवान के भरोसे चल रही है. सरकारी चापाकल लगने के बाद आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया. सात साल से चापाकल खराब है. चापाकल लगाकर जो गया, वह कभी फिर दोबारा लौटकर नहीं आया. पानी पीने के लिए इसी के बगल में एक दूसरा चापाकल लोगों ने लगाया है, जिससे पानी आ रहा है.
"स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए अपने स्तर से एक छोटा चापाकल लगवाया है. यदि यह कदम नहीं उठाते, तो मंदिर आने वाले लोग पानी के लिए भटकते रहते. सरकारी चापाकल 7 साल से खराब पड़ा है. कोई ठीक करने नहीं आया." -अजीत चौधरी, पुजारी, काली मंदिर
दहीपट्टी बाजार में भी बदहाली का मंजर: पौआखाली नगर पंचायत के ही दहीपट्टी बाजार की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं. यहां बाजार के बीचों-बीच लगा सरकारी चापाकल बदहाल स्थिति में पड़ा है. स्थानीय निवासी दीपक साह ने बताया कि यह चापाकल तीन वर्षों से खराब है और किसी ने सुध नहीं ली.
दीपक साह का सरकारी दावों पर पलटवार: पौआख़ाली नगर पंचायत के दहीपट्टी बाजार में लोगों पानी पीने के लिए लगा सरकारी चापाकल खराब हालात में देख गया. स्थानीय निवासी दीपक साह ने बताया यह सरकारी चापाकल तीन वर्षों से खराब है कोई सुध नहीं ले रहा. सरकार द्वारा किसी दल के जांच करने पहुंचने आदि बातों से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया है.
"बगल में ही मेरा घर है. यह चापाकल तीन साल से बंद है. कोई देखभाल नहीं करता है. तीन साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है. इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार की ओर से कोई टीम नहीं आयी है." -दीपक साह, स्थानीय निवासी
चापाकल हुआ लापता: हैरानी की बात है कि प्रखंड के कई हिस्सों में रियलिटी चेक में पाया गया कि सरकारी चापाकल के नाम पर सिर्फ जमीन में धंसा पाइप बाकी है. ऊपर की पूरी बॉडी गायब हो चुकी है. ऐसा लगता है, जैसे विभाग ने सामान लगाकर उसे लावारिस छोड़ दिया हो. चापाकल गायब होना सरकारी दावों का पोल खोल रहा है.
अधिकारी का गैर-जिम्मेदाराना जवाब: जब इस पूरे मामले पर ठाकुरगंज के कनीय अभियंता अनुज कुमार से बात की गई, तो उन्होंने भीषण गर्मी का हवाला दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि उस स्थानों पर काम नहीं कराया गया है, जबकि जिला अधिकारी ने उन्हें ठाकुरगंज की जिम्मेदारी सौंपी है. अनुज कुमार ने बहाना बनाते हुए कहा कि 'अभी बहादुरगंज में काम चल रहा है.' जबकि हकीकत यह है कि बहादुरगंज की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी के पास है.
प्रखंडवार तैनात अधिकारियों की सूची: जिला प्रशासन ने कोचाधामन के लिए कुन्दन कुमार भार्गव (7761918244) और आकाश कुमार (8789202119) को तैनात किया है. किशनगंज में मुकेश कुमार मंडल (8544428708) और इफ़तेखार अंसारी (6201428138) की जिम्मेदारी तय की गई है.
इन प्रखंडों में इनकी जिम्मेदारी: बहादुरगंज और टेढ़ागाछ में उज्जवल उदित (9631685344), गुलाम गौस (7250645967) और अशोक कुमार (6361627537) तैनात हैं. वहीं पोठिया में राहुल कुमार (8210702881) और विवेक कुमार (7654733379) को काम सौंपा गया है. ठाकुरगंज और दिघलबैंक की कमान राम अवध कुमार भारती (8340312073), अनुज कुमार (9709645416) और प्रवीण कुमार (9117529845) के हाथों में है. अधिकारियों की लंबी फौज के बावजूद जनता प्यासी है.
क्या सिर्फ फाइलों में हो रही मरम्मत?: 421 चापाकल ठीक होने का दावा संदेह के घेरे में है. जब पौआखाली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 7-7 साल से मरम्मत नहीं हुई, तो सवाल उठता है कि विभाग ने किन चापाकलों को ठीक करने का आंकड़ा पेश किया है.
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