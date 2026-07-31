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ग्रामीण पर हमला करने के बाद VTR में बाघ की मौत..छानबीन में जुटा वन विभाग

वीटीआर में ग्रामीण पर हमले के बाद घायल बाघ की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा होगा.

Tiger died in VTR
वीटीआर में बाघ की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 7:49 AM IST

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बगहा: बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR से एक अहम खबर सामने आई है. टाइगर रिजर्व के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 36 में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया. करीब दोपहर 2 बजे घटनास्थल से कुछ दूरी पर जंगल की झाड़ी में नर बाघ का शव बरामद किया गया.

ग्रामीण पर किया था हमला: यह घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र से सटे बिसहा गांव के पास हुई. जहां गुरुवार को बकरी चरा रहे 65 वर्षीय अकलु यादव पर इस बाघ ने हमला कर दिया था. हालांकि, इस हमले के कुछ ही देर बाद बाघ की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघ ने अकलु यादव पर हमला किया था. लेकिन आसपास मौजूद करीब आधा दर्जन ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए शोर मचाकर और प्रतिरोध कर बुजुर्ग को बचा लिया. इसके बाद बाघ जंगल की ओर लौट गया, जहां कुछ दूरी पर उसकी मौत हो गई.

वर्चस्व की लड़ाई की आशंका: ग्रामीण पर हमले की सूचना मिलते ही वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. टीम ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसके पदचिह्नों के आधार पर लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया था. इसी दौरान उसका शव मिला.

Tiger died in VTR
वीटीआर में ग्रामीण और पुलिस (ETV Bharat)

"प्रथम दृष्टि या बाघ काफी कमजोर दिखाई दे रहा था. उसके शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि वन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के दौरान दूसरे बाघ से उसकी भीषण भिड़ंत हुई थी. गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह कमजोर पड़ गया था और शिकार करने में भी असमर्थ हो गया था." -सत्यम कुमार, रेंजर

पोस्टमार्टम से होगा खुलासा: वरिष्ठ वन अधिकारियों की मौजूदगी में मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. वन संरक्षक सह निदेशक गौरव ओझा ने बाघ की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्रामीण पर हमले के बाद वन विभाग की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी. इसी दौरान उसका शव बरामद हुआ. उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर रही है.

"अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा और इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है." -गौरव ओझा, वन संरक्षक सह निदेशक

वीटीआर में बाघों का बढ़ता कुनबा: इस घटना के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बार फिर चर्चा में है. बाघ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर अब रिजर्व में साफ दिखाई दे रहा है. वीटीआर में बाघों की संख्या 70 के पार पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, वर्ष 2026 की आधिकारिक बाघ गणना के आंकड़े अभी भारत सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं. लेकिन कैमरा ट्रैप और विभागीय आकलन के आधार पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. नए शावकों के जन्म से भी बाघों का कुनबा बढ़ा है.

Tiger died in VTR
वीटीआर में ग्रामीण और पुलिस (ETV Bharat)

कैसा रहा है वीटीआर का सफर: वीटीआर बिहार का एकमात्र और देश का 18वां टाइगर रिजर्व है. इसका क्षेत्रफल करीब 899 वर्ग किलोमीटर है. वर्ष 2010 में यहां बाघों की संख्या घटकर महज करीब 8 से 10 तक रह गई थी. इसके बाद संरक्षण के प्रयासों से संख्या में लगातार वृद्धि हुई. वर्ष 2014 में बाघों की संख्या 28 और वर्ष 2018 में करीब 31 दर्ज की गई थी. वहीं वर्ष 2022-23 की आधिकारिक गणना में वीटीआर में 54 बाघ दर्ज किए गए थे, जो अब नए अनुमान के मुताबिक 70 से अधिक हो चुके हैं.

संरक्षण के लिए दिन-रात गश्ती: वीटीआर में करीब 598.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर जोन और करीब 300.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर जोन में शामिल है. कोर जोन में मानवीय गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध हैं, जबकि बफर जोन में नियंत्रित गतिविधियों और पर्यावरण पर्यटन की अनुमति है. यहां बाघों के संरक्षण के लिए करीब 450 वनकर्मी दिन-रात निगरानी में जुटे हैं. एंटी पोचिंग कैंप और गश्ती दल के जरिए अवैध शिकार पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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