योगी का फरमान: उत्तर प्रदेश के 7 जिले में रहने वाले बिहार के मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और महाराजगंज के लिए आदेश किया गया जारी

बिहार चुनाव 2025.
बिहार चुनाव 2025. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 6:38 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर बिहार के उन मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में नौकरी या रोजगार करते हैं. यह अवकाश 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को दिया जाएगा, जब बिहार में विधानसभा चुनाव के दो चरणों में मतदान होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के तहत जारी किया गया है. राज्यपाल की सहमति से यह सुविधा उन सभी बिहार निवासी मतदाताओं को मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी या निजी नौकरी करते हैं या दैनिक मजदूरी करते हैं. इसमें दैनिक श्रमिक भी शामिल हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है. प्रभावित जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और महाराजगंज. इन जिलों में हजारों बिहार के लोग काम करते हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया.
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया. (UP Government)

सरकार का मानना है कि अवकाश न मिलने से ये मतदाता अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं. इसलिए सभी नियंत्रक अधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें. यह पहल मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. बिहार चुनाव में इन मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी. प्रमुख सचिव एम देवराज का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे कदम दोनों राज्यों के बीच सहयोग को दर्शाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि अवकाश केवल मतदान के लिए है और कर्मचारियों को वेतन कटौती नहीं होगी. इससे प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी.

BIHAR VOTERS PAID LEAVE IN UP
HOLIDAY FOR BIHAR WORKERS IN UP
BIHAR ELECTION HOLIDAY
WHO WIN ELECTIONS IN BIHAR
BIHAR ELECTIONS 2025

