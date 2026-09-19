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बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सम्राट चौधरी ने जारी की ₹461 करोड़ की अनुदान राशि

इस राशि का सीधा लाभ उन शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मियों को मिलेगा जो लंबे समय से मानदेय और बकाए का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने साफ किया है कि इस बजट का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा. इसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया जा रहा है, जो अनुदान के सही इस्तेमाल और वितरण की निगरानी करेगी.

बिहार में त्यौहार का मौसम आने वाला है और त्योहार को देखते हुए इसे सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी की चिंता सरकार ने की है जिससे उनके पिछले बकाये वेतन का रास्ता साफ हो गया है.

पटना: बिहार के अनुदानित और वित्त रहित विद्यालय एवं महाविद्याल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है. सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए ₹461 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है. इस फैसले की आधिकारिक घोषणा सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है.

उपमुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के मान-सम्मान को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बड़े फैसले के बाद राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है. सीएम सम्राट चौधरी शिक्षक दिवस पर ही घोषणा की थी कि- ''वित्त रहित शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से वेतनमान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.''

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

आर्थिक पैकेज का कहां होगा उपयोग?

जानकारी के अनुसार, वित्तीय तंगी से गुजर रहे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्टाफ के वेतन वितरण का काम लंबे समय से बाधित चल रहा था. ऐसी विषम परिस्थिति में, सरकार द्वारा स्वीकृत यह बड़ी आर्थिक सहायता इन संस्थानों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी.

आर्थिक संकट से गुजर रहे वित्त रहति शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी

इस सरकारी मदद की मुख्य विशेषता यह है कि यह पूरी धनराशि केवल शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक स्टाफ के वेतन तथा मानदेय के भुगतान पर ही खर्च की जाएगी. माना जा रहा है कि 461 करोड़ रुपए के इस विशेष बजटीय प्रावधान से न सिर्फ शिक्षण संस्थानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि कर्मचारियों के बकाया वेतन का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा.

लंबे समय से कर रहे थे मांग

आपको बता दे कि लंबे समय से बिहार में वित्त रहित शिक्षक बकाया वेतन की मांग कर रहे थे. इसके लिए लगातार आंदोलन भी चल रहा था. अब जबकि बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैंस चुनाव को देखते हुए भी सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों की चिंता की है. उनके समस्याओं को गंभीरता से लेने का श्वसन भी दिया गया है.

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