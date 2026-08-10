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इंटरनेट यूजर के मामले में तीसरे स्थान पर बिहार, लेकिन गांवों में 100 लोगों में केवल 37 उपभोक्ता

पटना: बिहार में इंटरनेट यूजर की तादाद लगातार बढ़ रही है. देशभर में तीसरे स्थान पर है. जहां लगभग 9 करोड़ उपभोक्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिहार की आबादी 13.29 करोड़ के आसपास है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में तो इंटरनेट उपयोग करने वालों की तादाद अच्छी खासी है लेकिन गांव में इंटरनेट यूजर अपेक्षाकृत कम हैं.

राज्य में 9 करोड़ इंटरनेट यूजर: रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 8.95 करोड़ के आसपास इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं. दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या करीब 8.95 करोड़ के आसपास है. यह देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या के लिहाज से बिहार को प्रमुख राज्यों में शामिल करता है. हालांकि, बड़ी आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर कनेक्टिविटी के कारण प्रति व्यक्ति इंटरनेट पहुंच अभी भी चुनौती बनी हुई है.

बीएसएनएल के मुख्य प्रबंधक प्रदीप सिंह (ETV Bharat)

गांव में 37% इंटरनेट का इस्तेमाल: संचार मंत्रालय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के ग्रामीण इलाकों में 100 लोगों में करीब 37 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी बड़ी आबादी अभी भी हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच से दूर है.

गांवों में कैसे बढ़ेगी इंटरनेट की हाई-स्पीड: बीएसएनएल के मुख्य प्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि आने वाले दो वर्षों में गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम तेज किया जाएगा. इसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, 'गांव में 65 हजार एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन है, जो ऑप्टिकल फाइबर से चलता है. आने वाले 2 साल में लक्ष्य पूरा होगा.'