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बिहार में 3 लाख रिश्वत लेते घूसखोर CO गिरफ्तार

सासाराम सदर अंचलाधिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास में आज निगरानी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला. पहले जहां स्वास्थ्य विभाग के एक घूसखोर क्लर्क को गिरफ्तार किया, वहीं अब टीम के हत्थे सीओ भी भी चढ़ गए. जिला मुख्यालय सासाराम के सदर अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. उनके साथ ही निजी कर्मी सोनू कुमार को भी अरेस्ट हुआ है. सासाराम सदर अंचलाधिकारी गिरफ्तार: असल में एक विवादित जमीन के परिमार्जन के लिए राजस्व कर्मचारी के माध्यम से अंचलाधिकारी ने 8 लाख रुपये की मांग की थी. बाद में 6 लाख पर डील तय हुई. उसी की पहली किस्त के तौर पर वह तीन लाख रुपये ले रहे थे, जब निगरानी की टीम ने दबिश दे दी. निगरानी डीएसपी पवन कुमार (ETV Bharat) 3 लाख रुपये लेते गिरफ्तार: राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार तीन लाख रुपये लेकर अंचलाधिकारी के निजी आवास पर पहुंचे तो उनकी मौजूदगी में उनके निजी कर्मी सोनू कुमार ने जैसे ही पैसे लिए, पहले से मुस्तैद निगरानी के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पकड़े गए सीए को निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा.