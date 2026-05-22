ETV Bharat / state

बिहार में 3 लाख रिश्वत लेते घूसखोर CO गिरफ्तार

बिहार में निगरानी की टीम ने घूसखोर सीओ को गिरफ्तार किया है. उसे 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. पढ़ें..

Sasaram CO arrested
सासाराम सदर अंचलाधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सासाराम: बिहार के रोहतास में आज निगरानी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला. पहले जहां स्वास्थ्य विभाग के एक घूसखोर क्लर्क को गिरफ्तार किया, वहीं अब टीम के हत्थे सीओ भी भी चढ़ गए. जिला मुख्यालय सासाराम के सदर अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. उनके साथ ही निजी कर्मी सोनू कुमार को भी अरेस्ट हुआ है.

सासाराम सदर अंचलाधिकारी गिरफ्तार: असल में एक विवादित जमीन के परिमार्जन के लिए राजस्व कर्मचारी के माध्यम से अंचलाधिकारी ने 8 लाख रुपये की मांग की थी. बाद में 6 लाख पर डील तय हुई. उसी की पहली किस्त के तौर पर वह तीन लाख रुपये ले रहे थे, जब निगरानी की टीम ने दबिश दे दी.

निगरानी डीएसपी पवन कुमार (ETV Bharat)

3 लाख रुपये लेते गिरफ्तार: राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार तीन लाख रुपये लेकर अंचलाधिकारी के निजी आवास पर पहुंचे तो उनकी मौजूदगी में उनके निजी कर्मी सोनू कुमार ने जैसे ही पैसे लिए, पहले से मुस्तैद निगरानी के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पकड़े गए सीए को निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा.

"सासाराम सदर में अंचल अधिकारी आकाश कुमार रौनियार रिश्वत को 3 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. एक निजी कर्मी को भी हिरासत में लिया गया है. वह अपने ही विभाग के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से 3 लाख रिश्वत ले रहे थे. फिलहाल उनसे पूछताछ के लिए पटना ले जाया जा रहा है."- पवन कुमार, डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

राजस्व कर्मचारी ने ही की थी शिकायत: सीओ के खिलाफ परिवादी राकेश कुमार (राजस्व कर्मचारी) ने उनके विरुद्ध शिकायत की थी कि प्रति दाखिल खारिज 50 हजार रुपए लाने का दबाव बनाते हैं. वही एक पीड़ित अशोक प्रसाद से 8 लाख रुपये वसूलकर लाने का निर्देश दिया था. इसी बाबत निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

निगरानी के हत्थे चढ़ा क्लर्क: इससे पहले आज निगरानी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत क्लर्क सतीश कुमार को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. संझौली में पदस्थापित महिला अकाउंटेंट ने शिकातय की थी कि तबादला से जुड़े मामले में उनसे 20 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं. जिसके बाद निगरानी ने जाल बिछाकर रंगे हाथों धर दबोचा.

ये भी पढ़ें: बिहार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

TAGGED:

ROHTAS NEWS
रोहतास में घूसखोर सीओ गिरफ्तार
सासाराम सदर अंचलाधिकारी गिरफ्तार
SASARAM CO ARRESTED
CO ARRESTED IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.