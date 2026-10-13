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बिहार में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, घूस लेते PRS रंगे हाथ गिरफ्तार

बिहार निगरानी विभाग की टीम ने शेखपुरा में पीआरएस को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप

Bihar Vigilance Raid
शेखपुरा में विजिलेंस की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2026 at 2:44 PM IST

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शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में विजिलेंस ने छापेमारी की. इस दौरान पीआरएस को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. मामला जिले के अरियरी प्रखंड से जुड़ा है. गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवर (PRS) चवाड़ा प्रखंड के कपासी गांव का निवासी है, जो अरियरी प्रखंड में कार्यरत है.

अपडेट जारी..

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VIGILANCE RAID IN SHEIKHPURA
PANCHAYAT ROJGAR SEVAK ARRESTED
बिहार विजिलेंस की छापेमारी
घूस लेते पीआरएस गिरफ्तार
BIHAR VIGILANCE

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