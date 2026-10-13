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बिहार में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, घूस लेते PRS रंगे हाथ गिरफ्तार

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में विजिलेंस ने छापेमारी की. इस दौरान पीआरएस को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. मामला जिले के अरियरी प्रखंड से जुड़ा है. गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवर (PRS) चवाड़ा प्रखंड के कपासी गांव का निवासी है, जो अरियरी प्रखंड में कार्यरत है.