बिहार में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, घूस लेते PRS रंगे हाथ गिरफ्तार
बिहार निगरानी विभाग की टीम ने शेखपुरा में पीआरएस को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप
शेखपुरा में विजिलेंस की छापेमारी (ETV Bharat)
Published : October 13, 2026 at 2:44 PM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में विजिलेंस ने छापेमारी की. इस दौरान पीआरएस को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. मामला जिले के अरियरी प्रखंड से जुड़ा है. गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवर (PRS) चवाड़ा प्रखंड के कपासी गांव का निवासी है, जो अरियरी प्रखंड में कार्यरत है.
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