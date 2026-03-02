ETV Bharat / state

घूसखोर सहायक अभियंता गिरफ्तार, निगरानी ने 5 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

बेतिया में घूसखोर सहायक अभियंता गिरफ्तार ( ETV Bharat )

डीएसपी ने क्या कहा?: विशेष निगरानी इकाई के पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में छापेमारी के दौरान सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है. हमें शिकायत मिली थी कि वह कमीशन के नाम पर पैसे मांग रहा है. उसे 5 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है.

निगरानी ने 57 लाख के रिपेयरिंग टेंडर में 10 पर्सेंट कमीशन लेते सहायक अभियंता रौशन कुमार को रंगे हाथों पकड़ा है. निगरानी विभाग के अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया है कि रौशन कुमार को पांच लाख नगद रिश्वत लेते हमारी टीम ने अरेस्ट किया है.

"शाम के वक्त ये कार्रवाई हुई है. जहां शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रौशन कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. बिल का भुगतान करने के लिए 5 लाख रुपये मांग रहे थे."- सुधीर कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई

निगरानी विभाग की टीम अब पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा कार्यालय में मौजूद अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी छानबीन कर रही है, क्योंकि यह साबित हो गया है कि इस कार्यालय में खुल्लम-खुल्ला लाखों का लेनदेन होता रहता है.

जिला शिक्षा विभाग का सहायक अभियंता गिरफ्तार (ETV Bharat)

पहले भी हुई थी कार्रवाई: जिला शिक्षा कार्यालय में एक साल पहले पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के यहां भी निगरानी विभाग की छापेमारी हुई थी. जहां से करोड़ों रुपये में बरामद हुए थे. उसके बाद भी यहां का जो भ्रष्टाचार का चेन है, वह नहीं रुका है. आज फिर विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है.

ये भी पढ़ें: