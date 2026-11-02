केस से नाम हटाने के लिए ASI ले रहा था घूस, बेगूसराय में विजलेंस विभाग ने थाने से दबोचा
बिहार में निगरानी विभाग की कार्रवाई में घूसखोर ASI को 29 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : November 2, 2026 at 8:58 PM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खाकी की आड़ में रिश्वतखोरी का खेल खेल रहे साहेबपुर कमाल थाना में तैनात एएसआई चंदन झा को निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक केस में शिकायतकर्ता का नाम हटाने और राहत दिलाने के एवज में उनसे रिश्वत मांगी गई थी.
घूस लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार
सोमवार को पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही एएसआई ने 29 हजार रुपये अपने हाथ में लिए, टीम ने उन्हें दबोच लिया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. दरअसल, भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से बेगूसराय पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. गिरफ्तार एएसआई चंदन झा साहेबपुर कमाल थाना में पदस्थापित थे.
निगरानी विभाग ने की कार्रवाई
साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित कुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मामले में उनका नाम हटाने के बदले एएसआई उनसे रुपये की मांग कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद निगरानी थाना में कांड संख्या 127/26 दर्ज किया गया. इसके बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी रणनीति तैयार की.
केस से नाम हटाने के लिए की थी डिमांड
सोमवार को पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने प्रखंड मुख्यालय के समीप अपना जाल बिछाया. जैसे ही एएसआई चंदन झा ने शिकायतकर्ता से 29 हजार रुपये लिए, पहले से घात लगाए निगरानी अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
''शुरुआत में 30 हजार रुपये की मांग की गई थी, लेकिन बातचीत के बाद 29 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था. पूरे मामले की कड़ी एक चारपहिया वाहन से जुड़ी बताई जा रही है. बताया गया कि वाहन पहले बेचे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में वही वाहन शराब तस्करी के मामले में जब्त हो गया. इसी मामले में शिकायतकर्ता का नाम हटाने के बदले रिश्वत मांगे जाने का आरोप है.''- गौतम शरण, डीएसपी, निगरानी विभाग
पटना में होगी आरोपी ASI से पूछताछ
गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी एएसआई को बेगूसराय परिसदन लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद उन्हें आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाने की तैयारी की गई. फिलहाल निगरानी विभाग की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
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