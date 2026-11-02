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केस से नाम हटाने के लिए ASI ले रहा था घूस, बेगूसराय में विजलेंस विभाग ने थाने से दबोचा

घूस लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खाकी की आड़ में रिश्वतखोरी का खेल खेल रहे साहेबपुर कमाल थाना में तैनात एएसआई चंदन झा को निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक केस में शिकायतकर्ता का नाम हटाने और राहत दिलाने के एवज में उनसे रिश्वत मांगी गई थी.

घूस लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार