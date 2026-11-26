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बिहार में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापा

कटिहार में निगरानी विभाग की छापेमारी ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी की. विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है.

कई घंटों से जांच-पड़ताल