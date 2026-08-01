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गजब! नारियल पानी.. पेड़ा और आम के शौकिन, बिहार में दारोगा 50 हजार घूस लेते गिरफ्तार

जमीन विवाद में मारपीट: इस सम्बंध में पीड़ित डॉ. लक्ष्मण राम ने बताया कि गांव के मदन राम समेत अन्य लोगों ने 14 जुलाई को उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद डायल 112 की टीम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई थी. इसी बीच दूसरे पक्ष की ओर से रंजीत राम की पत्नी रेशमी देवी ने भी रिसियप थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था.

शिकायत पर कार्रवाई: निगरानी डीएसपी संतोष कुमार के अनुसार तेंदुआ गणपत गांव निवासी डॉ. लक्ष्मण राम ने एसआई उमेश कुमार के खिलाफ एक मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी विभाग से की थी. मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला गांव में नाली-गली से जुड़े पुराने विवाद से जुड़ा है. इस विवाद को लेकर करीब दो वर्ष पूर्व पंचायत स्तर पर भी समझौते का प्रयास किया गया था, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका था.

कभी नारियल पानी तो कभी पेड़ा और आम: मारपीट के इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई उमेश कुमार को सौंपी गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के दौरान एसआई लगातार उन पर दबाव बनाने लगे और केस में राहत देने के नाम पर रिश्वत की मांग करने लगे. आरोप है कि मुलाकात के लिए बुलाने पर वह कभी नारियल पानी मंगवाते थे, तो कभी पेड़ा और आम खरीदवाते थे.

गिरफ्त में दारोगा (ETV Bharat)

रंगे हाथ गिरफ्तार: डॉ. लक्ष्मण राम का यह भी आरोप है कि रुपये नहीं देने पर एसआई उन्हें और उनके बच्चों को झूठे मामलों में फंसाने तथा जीवन मुश्किल बना देने की धमकी देते थे. शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाया गया. तय योजना के तहत विजिलेंस की टीम ने पीड़ित को रिश्वत के पैसे देने के लिए भेजा. जैसे ही शिकायतकर्ता ने एसआई उमेश कुमार को 50 हजार रुपये दिए, वहां पहले से मौजूद निगरानी विभाग की टीम ने आरोपी दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

"शिकायतकर्ता डॉ. लक्ष्मण राम के अनुसार शुरुआत में एसआई ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी. बाद में एक लाख रुपये में समझौता हुआ. दो किश्तों में बात हुई थी. एसआई उमेश कुमार को 50 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -संतोष कुमार, निगरानी डीएसपी

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