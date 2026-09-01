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बिहार में में बीडीओ घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी ने अधिकारी के मामा को भी दबोचा

बांका. बिहार के बांका के फुल्लीडूमर प्रखंड के बीडीओ अमित प्रताप सिंह मंगलवार को 75 हजार रुपये रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गए. पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने बांका शहर के नेहरू कॉलोनी स्थित बीडीओ के निजी आवास पर कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद बीडीओ और उनके मामा बच्चन प्रसाद सिंह को हिरासत में लेकर बांका परिसदन लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ की गयी.

प्रखंड प्रमुख की शिकायत पर कार्रवाई: निगरानी विभाग के अनुसार यह कार्रवाई फुल्लीडूमर प्रखंड प्रमुख गौतम प्रकाश की शिकायत पर की गई. प्रखंड प्रमुख ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि, पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि निकासी के एवज में बीडीओ द्वारा 75 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है.

निगरानी विभाग ने बिछाया जाल: शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पहले मामले का गुप्त सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की रणनीति तैयार की गई. मंगलवार सुबह डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी की विशेष टीम बांका पहुंची और नेहरू कॉलोनी स्थित बीडीओ के आवास के आसपास निगरानी शुरू कर दी.

रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ दबोचा: योजना के अनुसार शिकायतकर्ता प्रखंड प्रमुख तय रकम लेकर बीडीओ के आवास पहुंचे. जैसे ही कथित तौर पर 75 हजार रुपये की रिश्वत दी गई, पहले से मौजूद निगरानी टीम ने कार्रवाई करते हुए बीडीओ अमित प्रताप सिंह को पकड़ लिया. मौके पर मौजूद उनके मामा बच्चन प्रसाद सिंह को भी हिरासत में लिया गया. बीडीओ को पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है.

एक दिन पहले पूर्व मुखिया की हुई थी गिरफ्तारी: इस कार्रवाई को लेकर इसलिए भी चर्चा है, क्योंकि बीडीओ अमित प्रताप सिंह पिछले 24 घंटे से लगातार सुर्खियों में थे. सोमवार को फुल्लीडूमर प्रखंड कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बीडीओ और पूर्व मुखिया संजीव कुमार मंडल के बीच विवाद हुआ था. बीडीओ ने पूर्व मुखिया पर मारपीट का आरोप लगाया था.

बीडीओ के चेंबर में हुआ था विवाद: बीडीओ ने फुल्लीडूमर थाना में दिए आवेदन में बताया था कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे वह अपने कार्यालय कक्ष में सरकारी कार्य कर रहे थे. इसी दौरान प्रदीप यादव, अशोक यादव और पूर्व मुखिया संजीव कुमार मंडल उनके चेंबर में पहुंचे और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का दबाव बनाने लगे. बीडीओ के अनुसार, उन्होंने तीनों को नियमों की जानकारी दी, लेकिन इसके बाद कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी गई.