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घूसखोर टाउन कर्मचारी का 'अटार्नी' गिरफ्तार, मोतिहारी में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन

मोतिहारी में निगरानी का एक्शन ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में उनके अटार्नी को 11 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी श्याम कुमार फरार बताया जा रहा है. 20 नवंबर को हुई इस कार्रवाई के बाद सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है.

क्या है मामला?

दरअसल, सदर प्रखंड में कार्यरत टाउन कर्मचारी श्याम कुमार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजस्व कर्मचारी की ओर से काम के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.