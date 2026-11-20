घूसखोर टाउन कर्मचारी का 'अटार्नी' गिरफ्तार, मोतिहारी में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन
Motihari Vigilance Action: मोतिहारी में घूसखोर टाउन कर्मचारी का 'अटार्नी' गिरफ्तार हुआ है. निगरानी ने कार्रवाई की है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 20, 2026 at 12:26 PM IST
मोतिहारी: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में उनके अटार्नी को 11 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं, मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी श्याम कुमार फरार बताया जा रहा है. 20 नवंबर को हुई इस कार्रवाई के बाद सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है.
क्या है मामला?
दरअसल, सदर प्रखंड में कार्यरत टाउन कर्मचारी श्याम कुमार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजस्व कर्मचारी की ओर से काम के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.
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शिकायत के सत्यापन के बाद कार्रवाई
इसके बाद निगरानी की टीम ने शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान शिकायत की पुष्टि होने के बाद निगरानी विभाग ने आरोपितों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. शुकवार 20 नवंबर 2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम मोतिहारी पहुंची और पूरी योजना के तहत ट्रैप की कार्रवाई की.
11000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार
इस दौरान राजस्व कर्मचारी श्याम कुमार के अटार्नी को 11 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. टीम ने मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद की. हालांकि, इस कार्रवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी श्याम कुमार पकड़ में नहीं आया और उसके फरार होने की बात सामने आई है. निगरानी की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड और अंचल कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
पूछताछ में जुटी निगरानी की टीम
आरोप है कि गिरफ्तार अटार्नी राजस्व कर्मचारी के नाम और प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे की वसूली करता था. हालांकि, इस पूरे मामले में अटार्नी की भूमिका और राजस्व कर्मचारी की संलिप्तता को लेकर निगरानी विभाग की जांच जारी है. अब निगरानी की टीम गिरफ्तार अटार्नी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की रकम किस काम के लिए मांगी गई थी और इस पूरे खेल में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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