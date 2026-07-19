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बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की सोमवार से होगी शुरूआत, अनुपूरक बजट और नए विधेयकों पर टिकी नजरें

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के साथ बैठक कर सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है. वहीं अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की जांच की है, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

मानसून सत्र में कई विधेयक होंगे पेश : सरकार का दावा है कि मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सत्र के दौरान स्वास्थ्य समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे. सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और सरकार सदन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है.

बड़ा होगा अनुपूरक बजट का आकार : माना जा रहा है कि इस बार अनुपूरक बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में बड़ा होगा. सरकार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं को रोजगार सहायता की दूसरी किस्त जैसी घोषणाओं के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है.

पहले दिन अनुपूरक बजट और शोक प्रस्ताव : सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा और शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा.

पटना: बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. 24 जुलाई तक चलने वाले इस छोटे लेकिन अहम सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे. दूसरी ओर विपक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, कथित फर्जी एनकाउंटर, शिक्षकों की बहाली और महिलाओं को रोजगार सहायता जैसी योजनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

विपक्ष के निशाने पर मौजूदा मुद्दे : राजद समेत विपक्षी दल सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुके हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाने के फैसले, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, कथित फर्जी एनकाउंटर, शिक्षकों की नियुक्ति में देरी और महिलाओं को रोजगार सहायता राशि देने में हो रही देरी जैसे मुद्दे विपक्ष के मुख्य हथियार होंगे. विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देना होगा.

''बिहार सरकार जिस प्रकार से लोगों पर टैक्स का बोझ डाल रही है, अब ग्रामीण इलाकों में भी टैक्स लगाने जा रही है इस मुद्दे पर सरकार से विपक्ष जवाब लेगा. फेक एनकांउटर पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा. शिक्षकों की बहाली कब होगी यह सरकार को बताना होगा. साथ ही महिलाओं से चुनाव के समय जो वादा किया गया था रोजगार के लिए, उसकी राशि सरकार कब देगी इसका भी विपक्ष जवाब लेगा.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

दिन के अनुसार रहेगा सदन का एजेंडा : 21 और 22 जुलाई को प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अन्य सरकारी कार्य होंगे. 23 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा. अंतिम दिन 24 जुलाई को प्रश्नकाल के बाद गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी.

बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 2026 (ETV Bharat)

उपचुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने का मौका : राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पांच दिन का यह छोटा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है. सरकार जहां महत्वपूर्ण विधेयकों और बजट के जरिए अपनी उपलब्धियां सामने रखने की कोशिश करेगी.

''ग्रामीण टैक्स और एनकाउंटर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी में बिना सेनापति के यह लड़ाई सदन में कितनी असरदार होती है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

बांकीपुर उपचुनाव के बीच सदन की कार्यवाही : विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरकर राजनीतिक बढ़त लेने का प्रयास करेगा. यह सत्र ऐसे समय हो रहा है जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार तेज है और 30 जुलाई को मतदान होना है. ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए यह सत्र जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है.

विधानसभा का मानसून सत्र 2026 (ETV Bharat)

"बिहार का यह मानसून सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन 211 नए डिग्री कॉलेजों को सरकारी नियंत्रण में लेने वाला 'य्यूनिवर्सिटी एक्ट' और बड़ा अनुपूरक बजट इसे बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी बनाने जा रहे हैं." - अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

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