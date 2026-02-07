ETV Bharat / state

Explainer: बिहार के लिए क्यों खास है 7 फरवरी की तारीख?

"इस कानून ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर किसानों और भूमिहीनों को अधिकार दिलाने का रास्ता साफ किया. इसके बाद भूमि सुधार और सीलिंग कानूनों के जरिए सामाजिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई. पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह के प्रयासों से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. "- डॉ. संजय कुमार, राजनीति के जानकारी

केंद्रीय सभागार गोलाकार: सामने से यह भवन बेहद भव्य और संतुलित दिखाई देता है. इसका केंद्रीय सभागार गोलाकार बनाया गया है, ताकि विधायक आमने-सामने बैठकर चर्चा कर सकें. स्थापना काल से लेकर आज तक बिहार विधानसभा कई महत्वपूर्ण निर्णय का गवाह जिसने लोकतांत्रिक मूल्य को शिखर पर पहुंचाया. राजनीति के जानकारी डॉ. संजय कुमार कहते हैं कि बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय 1950 का जमींदारी उन्मूलन कानून रहा.

विधानसभा भवन की खासियत : बिहार विधानसभा भवन इंडो-सारसेनिक स्थापत्य शैली में बना है, जिसमें भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर संगम दिखाई देता है. इस शैली में मुगल और राजपूत स्थापत्य की झलक के साथ ब्रिटिश काल की योजना और तकनीक का उपयोग किया गया है. भवन का विशाल गुंबद, ऊंचे स्तंभ और मेहराबदार दरवाजे इसकी पहचान हैं.

न्यूजीलैंड से बुलाए गए थे आर्किटेक्ट: लॉर्ड हार्डिंग ने विधानसभा निर्माण कार्य तब पूरा कराया था, जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की जर्मनी ने कमर तोड़ रखी थी. विधानसभा भवन को मूर्त रूप देने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने न्यूजीलैंड से आर्किटेक्ट जे एफ मुनिंग्स और आर्किटेक्ट जे एफ मुनिंग्स को बुलाया था, जिनके प्रयासों से विधानसभा भवन का निर्माण हुआ.

लॉर्ड हार्डिंग ने न सिर्फ पटना को बसाया, बल्कि यूरोपीय वास्तुकला के तहत कई ऐसी इमारतें भी बनवाई जो आज हमारी और आपकी बेशकीमती धरोहर है. बेशकीमती धरोहर में एक बिहार विधानसभा भी है. बिहार विधानसभा को आज लोकतांत्रिक मूल्य और महत्वपूर्ण फैसले के लिए जाना जाता है.

किसने बनवाया था बिहार विधानसभा भवन?: पटना के आधुनिक शिल्पकार ब्रितानिया हुकूमत का एक नौकरशाह था, जिसने साल 1911 में लार्ड पंचम के दिल्ली दरबार में पटना को बिहार की राजधानी बनाने की घोषणा की थी. उस नौकरशाह का नाम लॉर्ड हार्डिंग था.

अंग्रेजी शासन काल में बिहार विधानसभा की स्थापना: लोकतंत्र के मंदिर के रूप में बिहार विधानसभा को स्मरण किया जाता है. अंग्रेजी शासन काल में बिहार विधानसभा अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक विधानसभा ने कई उतार-चढ़ाव देखे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. विधानसभा में लिए गए निर्णय देश के लिए नजीर बना.

इस पहली मीटिंग की अध्यक्षता सर वाल्टर मोडे ने की थी और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इस बैठक को संबोधित किया था. यही वजह है कि हर साल 7 फरवरी को बिहार विधानसभा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है.

क्यों खास है 7 फरवरी की तारीख?: साल 1912 में जब बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग किया गया तब से ही एक स्वतंत्र विधायी परिषद की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. 1920 में वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण पूरा हुआ. इसके बाद 7 फरवरी 1921 को नवनिर्मित भवन में बिहार-ओडिशा प्रांतीय परिषद की पहली बैठक हुई.

पटना: 7 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा 105 साल की हो गई है. इस मौके पर विधानसभा के नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 7 फरवरी के दिन ऐसा क्या हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और बिहार विधानसभा के वह बड़े फैसले जिसने देश के सामने नजीर पेश की. विस्तार से जानें.

22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया बिहार: बिहार विधानसभा का इतिहास केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत आधारशिला भी रखी गयी. 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में पहचान मिली और इसी के साथ बिहार की विधायी व्यवस्था की नींव पड़ी और बिहार विधानसभा के गठन की जरूरत महसूस की गई.

अविभाजित बिहार में विधायकों की संख्या 324 : बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले, यानी कि साल 2000 तक, दोनों राज्य एक साथ अविभाजित बिहार कहा जाता था. उन दिनों बिहार विधानसभा में कुल 324 सदस्य हुआ करते थे. इसमें आज के बिहार क्षेत्र के 243 और वर्तमान झारखंड क्षेत्र के 81 विधानसभा क्षेत्र शामिल थे. नवंबर 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद विधानसभा का पुनर्गठन हुआ और इसके बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 243 रह गई.

महिलाओं को मिला 50% आरक्षण: बिहार विधानसभा सामाजिक न्याय की राजनीति की प्रयोगशाला भी रही. पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण देने, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे फैसले राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बने. आज बिहार महिला सशक्तिकरण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बन चुका है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि (ETV Bharat)

मुंगेरीलाल आयोग और कोटा के भीतर कोटा: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की. वर्ष 1978 में उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए अलग-अलग आरक्षण व्यवस्था व्यवस्था लागू किया. इसी क्रम में उन्होंने पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर, यानी सवर्ण गरीबों के लिए भी अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश की, जिसे सामाजिक संतुलन कायम करने की कोशिश की.

स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव पारित: बिहार का पिछड़ापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. इसे दूर करने के लिए बिहार विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी. बिहार विधानसभा में सर्व सम्मत प्रस्ताव पारित किया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस बाबत प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई आज भी जारी है और विधानसभा में आवाज उठाते रहते हैं.

शराबबंदी कानून बना नजीर: बिहार विधानसभा शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए भी जाना जाता है. साल 2016 में बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू किया गया और शराबबंदी कानून की चर्चा पूरे देश भर में हुई. पूर्ण शराबबंदी ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को अलग पहचान दिलाने का काम भी किया है. शराबबंदी कानून के सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में हुए शामिल (ETV Bharat)

डिजिटल और पेपरलेस कार्यप्रणाली: हाल के वर्षों में बिहार विधानसभा ने खुद को समय के साथ बदलते हुए डिजिटल और पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाया है.ऑनलाइन प्रश्नोत्तर, ई-विधान प्रणाली और तकनीक आधारित कार्यवाही ने विधानसभा को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है. बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन भी बनकर तैयार है, लेकिन आज भी कार्यवाही पुराने विधानसभा भवन में ही होती है.

"बिहार विधानसभा का अतीत गौरवशाली रहा है. सदन के अंदर बैठकर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. बिहार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को विधानसभा के जरिए स्थापित करने का काम किया है."- नंदकिशोर यादव, पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधानसभा

कार्यक्रम का आयोजन: शनिवार को बिहार विधानसभा के 105 वें स्थापना दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया और बिहार विधानसभा के गौरवशाली अतीत को याद किया गया. विधानसभा के नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हुए.

ओम बिरला ने किया संबोधित: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. लेकिन किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हो सके. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संवाद की परम्परा को और मजबूत करेंगे. हम लोकतंत्र को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी बिहार विधानसभा करेगी.

"राज्यों के लेजिसलेटिव असेंबली डिजिटल हो चुके हैं. 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही को डिजिटाइज कर एक प्लेटफार्म पर लायेंगे. नियम कानून और संविधान की जानकारी को रखकर आप अगर सदन में चर्चा करोगे तो प्रशासन में पारदर्शिता आएगी."- ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

