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Bihar MLC Election: आज थम जाएगा 8 सीटों पर चुनाव प्रचार, जेडीयू उम्मीदवार नीरज की तबीयत बिगड़ी

आज शाम 5 बजे MLC की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार थमेगा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. प्रचार के अपने आखिरी राउंड में भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जन सुराज समेत विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क और चुनावी रणनीति में जुटे हैं. वहीं, प्रचार अभियान के बीच जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने की खबर से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने मौजूदा विधान पार्षद सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. वह 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे. इस बार भाजपा के टिकट पर उनकी दावेदारी है. राष्ट्रीय जनता दल ने अनिल कुमार झा और कांग्रेस ने राजनिकांत पाठक को मैदान में उतारा है. जन सुराज ने यहां डॉ. मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को प्रत्याशी बनाया है. दरभंगा स्नातक सीट पर सबसे अधिक 40 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.

नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह के इस रुख ने जदयू के सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है. पार्टी नेतृत्व की ओर से नाराजगी दूर करने की कोशिशों के बावजूद विवाद चुनाव के अंतिम चरण तक चर्चा में बना हुआ है. इन सबके बीच नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ गई है और वह अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने अस्पताल जाकर उनका हाल-चाल जाना है.

इस सीट पर चुनावी मुकाबला तब और दिलचस्प हो गया, जब मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने खुलकर अनुज सिंह का समर्थन करना शुरू कर दिया. अनंत सिंह की नाराजगी जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार से है. उनका आरोप है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नीरज कुमार ने उनके खिलाफ काम किया था.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र इस चुनाव का सबसे चर्चित मुकाबला बन गया है. यहां जदयू ने अपने मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार पर फिर भरोसा जताया है. वह लगातार तीन बार इस सीट से जीत चुके हैं और चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं. उनके सामने जन सुराज के अनुज सिंह चुनौती पेश कर रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने दिलीप कुमार और कांग्रेस ने असदुल्लाह खान को मैदान में उतारा है.

नतीजा यह है कि महागठबंधन के सहयोगी दल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एक-दूसरे के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सभी आठ सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है. पटना स्नातक: नीरज कुमार के सामने अनुज सिंह की चुनौती

चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 164 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 98 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 66 उम्मीदवार शामिल हैं. मतदान 23 अक्टूबर को और मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है. चुनाव में भाजपा और जदयू ने आपसी तालमेल के तहत चार-चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल ने छह सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवार भी कई सीटों पर मैदान में हैं.

चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं जहां वन टूव न मिलकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है. वहीं टेली कैंपेन के जरिए वाइस मैसेज लगातार मतदाताओं तक पहुंचाये जा रहे हैं. जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार, भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव की आवाज लोगों के मोबाइल पर लगातार घनघना रहे हैं.

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाला चुनाव इस बार सिर्फ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गया है. इस मुकाबले में एनडीए की एकजुटता, महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर तालमेल, जन सुराज की राजनीतिक जमीन और विभिन्न दलों के बागी नेताओं की भूमिका की परीक्षा भी हो रही है. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है.

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की ओर से जदयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है. जन सुराज के विमोहन कुमार, राजद की रश्मि विनायक गौतम और कांग्रेस के उम्मीदवार राजनिकांत पाठक दूसरी बार चुनाव के मैदान में है. राजद भी अपने प्रत्याशी के जरिए स्नातक मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

कोसी स्नातक: भाजपा के एनके यादव की प्रतिष्ठा दांव पर

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने मौजूदा विधान पार्षद एनके यादव को फिर उम्मीदवार बनाया है. वह इस सीट से पहले भी लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं. उनके सामने राजद के नीतेश कुमार, कांग्रेस के मनोज कुमार जायसवाल और जन सुराज क ने रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया हैं. भाजपा के लिए यह सीट अपने पुराने प्रभाव को कायम रखने की चुनौती है, जबकि विपक्षी दल इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश में हैं.

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव की साख दाव पर

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने अपने मौजूदा विधान पार्षद नवल किशोर यादव को फिर उम्मीदवार बनाया है. वह लंबे समय से इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. उनके सामने राजद के पूर्व विधायक संजीव कुमार सिंह, कांग्रेस के संजय यादव और जन सुराज की दिव्या ज्योति हैं.इस सीट पर मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक मतदाताओं के बीच वेतन, सेवा शर्तें, अनुदानित संस्थानों की समस्याएं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल प्रमुख मुद्दे हैं. जन सुराज ने दिव्या ज्योति को उतारकर पारंपरिक राजनीतिक दलों को चुनौती देने की कोशिश की है. वहीं, भाजपा अपने अनुभवी उम्मीदवार के आधार पर जीत दोहराना चाहती है.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा की अग्निपरीक्षा

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने मौजूदा विधान पार्षद मदन मोहन झा पर भरोसा जताया है. वह पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं. जन सुराज ने यहां एसपी राय को प्रत्याशी बनाया है. इस सीट पर चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू महागठबंधन के भीतर तालमेल है, क्योंकि राजद और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों को लेकर सभी सीटों पर एक जैसी सहमति नहीं बन सकी है.मदन मोहन झा के सामने अपने पुराने समर्थन को बनाए रखने की चुनौती है, जबकि जन सुराज नए मतदाताओं और असंतुष्ट शिक्षक वर्ग के बदौलत बाजी मारना चाहते हैं.

तिरहुत शिक्षक: भाजपा और वाम दलों के लिए अहम मुकाबला

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, जन सुराज ने पहले घोषित भूषण झा की जगह श्याम नंदन यादव को प्रत्याशी बनाया. इस सीट पर वाम दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा विधान पार्षद संजय कुमार सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अंतिम प्रत्याशी सूची से उनके चुनाव लड़ने की स्थिति की पुष्टि आवश्यक है.भाजपा यहां अपनी चुनावी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि जन सुराज नए विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने में जुटा है.

सारण शिक्षक निर्वाचन सीट परअफाक अहमद की दावेदारी



सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज ने मौजूदा विधान पार्षद अफाक अहमद को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने पहले भी इस सीट से जीत हासिल की थी. राष्ट्रीय जनता दल ने यहां जयराम यादव को मैदान में उतारा है. इस सीट पर जन सुराज की कोशिश अपने मौजूदा प्रतिनिधि के अनुभव और संगठनात्मक समर्थन के आधार पर जीत दोहराने की है.

''इस बार विधान परिषद चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है. पहले विधान परिषद चुनाव में राजनीतिक दल कितने सक्रिय नहीं हुआ करते थे. अनंत सिंह की मौजूदगी में चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है. प्रशांत किशोर की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती बढ़ा दी है. विधान परिषद चुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है.''- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट और NDA के लिए भीतरघात की चिंता

इन आठ सीटों के चुनाव में महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी है. राजद ने छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने भी पांच सीटों पर दावेदारी की है. कई निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. ऐसे में विपक्षी मतों का बंटवारा एनडीए के उम्मीदवारों के लिए अवसर पैदा कर सकता है.

''विधान परिषद चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की अग्नि परीक्षा है. महागठबंधन को फ्रेंडली फीट का नुकसान हो सकता है तो एनडीए के समक्ष चुनौती सीट बचाने की होगी. अगर प्रशांत किशोर दो सीट भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है.''- संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार

23 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं और 27 अक्टूबर की मतगणना होना है. 21 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और मतदाताओं के बीच गोलबंदी का काम राजनीतिक दल अपने स्तर से करेंगे. चुनाव प्रचार में नवल किशोर यादव नीरज कुमार डॉक्टर संजीव और दिव्या ने जमकर प्रचार किया है.

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