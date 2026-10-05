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एनडीए में अपनों की बगावत ने बढ़ाई टेंशन, महागठबंधन की 5 सीटों पर राजद-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर

नामांकन करने के बाद जदयू नेताओं के साथ नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी आठ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं. हालांकि कई सीटों पर बागियों ने गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है. दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में भी पांच सीटों पर राजद और कांग्रेस के बीच सीधा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है.

तमाम विरोधों और बागी तेवरों के बीच जदयू नेताओं का दावा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सभी आठों सीटों पर जीत हासिल करेगी. पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत होगी और विपक्ष के दावे खोखले साबित होंगे. उन्होंने दावा किया कि पार्टी में एकजुटता है.

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी एनडीए की राह आसान नहीं दिख रही है. यहां बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार सर्वेश कुमार के खिलाफ उनकी ही पार्टी के बागी नेता आदित्य झा ने मोर्चा खोल दिया है. आदित्य झा पार्टी के टिकट वितरण के फैसले से काफी नाराज हैं. वर्तमान बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश कुमार का पिछला राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड भी बगावत से जुड़ा रहा है, जब वे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे.

"चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की सभी जगह जीत होगी. जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से एनडीए हो या महागठबंधन, राजनीतिक वातावरण में नशा घुल गया है. नशे में कोई कहीं मदहोश हो जा रहा है, उसपर ध्यान नहीं देना है." -उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलएम

इस पूरे विवाद पर रालोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार सफाई पेश कर रहे हैं. उनका कहना है कि माहौल ऐसा है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का नशा हो गया है. उन्होंने दावा किया कि अंततः जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी. अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कुशवाहा गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों नीरज कुमार और नवल यादव के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जहां पांचों घटक दलों के नेता जुटे थे.

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के आधिकारिक प्रत्याशी आनंद पुष्कर के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. उनके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (रालोमा) के प्रवक्ता राम पुकार सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है. इस बागी उम्मीदवार के समर्थन में रालोमा के प्रदेश अध्यक्ष सहित तीन विधायकों ने खुलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. विधायकों के इस कदम से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

एनडीए गठबंधन के भीतर कई सीटों पर आंतरिक विरोध खुलकर सामने आ रहा है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह आधिकारिक प्रत्याशी नीरज कुमार का खुलेआम विरोध कर रहे हैं. वे गठबंधन के फैसले के खिलाफ जाकर जन सुराज की उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में उतर आए हैं. उनके इस कदम से एनडीए प्रत्याशी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन जदयू नेतृत्व इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

"यह चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है. यह बिहार के विकास और विश्वास का चुनाव है, जिसमें बिहार की जनता एनडीए उम्मीदवारों को ही विजयी बनाएगी. मतदाता विपक्ष के खोखले दावों को सिरे से नकार देंगे." -अंजुम आरा, प्रवक्ता, जदयू

महागठबंधन में दोस्ताना मुकाबले की शुरुआत

दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो राजद और कांग्रेस पांच सीटों पर आमने-सामने फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं. इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर दोनों दलों के बीच ऐसा ही मुकाबला देखा गया था. इस बार पटना शिक्षक सीट पर राजद के संजीव कुमार सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने संजय यादव को और पटना स्नातक में राजद के दिलीप कुमार के खिलाफ असादुल्लाह खान को उतारा है.

कोसी और दरभंगा सीटों पर सीधी टक्कर

फ्रेंडली फाइट के तहत कोसी स्नातक सीट पर राजद के नितेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने मनोज जायसवाल को मैदान में उतारा है. वहीं दरभंगा स्नातक सीट पर राजद के अनिल कुमार झा का मुकाबला कांग्रेस के रजनीकांत पाठक से होगा. इसके अलावा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस के सिटिंग उम्मीदवार मदन मोहन झा के खिलाफ राजद ने कुंवर राय को उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है. हालांकि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कांग्रेस को कुछ नहीं कहा. इशारों-इशारों में सत्ता पक्ष पर निशाना साधते आए.

मदन मोहन झा को टिकट देते कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

राजद प्रवक्ता का धर्मनिरपेक्षता पर जोर

"ये लोग देश के अंदर नफरत का माहौल खड़ा करना चाहती है. नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है. In शक्तियों के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं. हम महागठबंधन को मजबूत बनाने के साथ आगे बढ़ते रहे हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राजद ने कुंवर राय को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं." -एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

कुंवर राय को टिकट देते लालू यादव (ETV Bharat)

सीटों के समीकरण और धर्मनिरपेक्षता का दावा

राजद ने पहले सिर्फ 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और दरभंगा व तिरहुत शिक्षक क्षेत्र को छोड़ दिया था. कांग्रेस द्वारा पांच प्रत्याशी तय करने के बाद राजद ने दरभंगा शिक्षक सीट पर भी उम्मीदवार दे दिया. आठ में से पांच सीटों पर आमने-सामने होने के बावजूद दोनों दल खुद को असली धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी सहित दोनों नेताओं का दावा है कि वे ही सांप्रदायिकता से लड़ सकते हैं.

बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार आमने-सामने

निर्वाचन क्षेत्र RJD INC मुकाबले की स्थिति पटना स्नातक दिलीप कुमार डॉ. असदुल्लाह आमने-सामने दरभंगा स्नातक अनिल कुमार झा रजनीकांत पाठक आमने-सामने कोसी स्नातक नितेश कुमार मनोज कुमार जायसवाल आमने-सामने दरभंगा शिक्षक कुंवर राय डॉ. मदन मोहन झा आमने-सामने पटना शिक्षक डॉ. संजीव कुमार सिंह डॉ. संजय यादव आमने-सामने

कांग्रेस प्रवक्ता का फ्रेंडली फाइट पर रुख

कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सीधा कहा कि कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं होती है. लड़ाई सीधी और आमने-सामने की होती है. हालांकि इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने राजद का नाम नहीं लिया, बल्कि सत्तापक्ष पर निशाना साधा. कहा कि हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों से है.

सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस का संकल्प

"हमारी टक्कर उनसे है, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के सामने घुटने टेक दिए. जो लगातार देश में सामाजिक विभाजन की खाई को गहरी करते जा रहे हैं. इस लड़ाई में जो हमारे साथ हैं, वे देशभक्त हैं और जो हमारे साथ नहीं हैं, वे उनलोगों के साथ खड़े हैं." -असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस

विधान परिषद का मौजूदा दलीय समीकरण

मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के केवल दो सदस्य हैं, जबकि राजद के पास 15 एमएलसी हैं. एनडीए खेमे की बात करें तो सदन में बीजेपी के सबसे अधिक 24 और जदयू के 23 सदस्य मौजूद हैं. इन 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के नतीजों से उच्च सदन का पूरा समीकरण बदल जाएगा. यही वजह है कि दोनों ही गठबंधन इन सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

राजनीतिक विशेषज्ञ का विश्लेषण

इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि इस बार का चुनाव बेहद रोचक हो गया है. इस तरह का त्रिकोणीय और उलझा हुआ मुकाबला पहले कभी देखने को नहीं मिला है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में काफी उलझन बनी हुई है. शीर्ष नेताओं के लिए अपने बागी उम्मीदवारों को मनाकर चुनाव मैदान से बैठाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है.

"इस तरह का चुनाव पहले कभी देखने को नहीं मिला है. पिछले चुनाव से इस बार का एमएलसी चुनाव पूरी तरह से अलग दिख रहा है गठबंधन बेमानी हो गया है. बागी उम्मीदवारों को कैसे बैठाया जाए, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है."-प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

नामांकन वापसी और बागियों की चुनौती

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन है और 7 अक्टूबर को पर्चों की जांच की जाएगी. इसके बाद 9 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तय है, जिसके बाद ही असली चुनावी स्थिति स्पष्ट होगी. यदि बागी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो जदयू और बीजेपी के लिए अपनी ही सीटों को बचा पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है.

सभी दलों के साख की परीक्षा

फ्रेंडली फाइट के कारण राजद और कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं रहने वाली है. इस चुनाव में एनडीए के सामने अपनी 4 सीटिंग सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है. वहीं कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए भी अपनी पुरानी सीटें बचाना आसान नहीं होगा. राजद के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खाता खोलना उसके लिए भी एक परीक्षा साबित होगा.

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