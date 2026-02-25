बिहार के 5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री रहे पूर्णमासी राम का निधन
बुधवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए शोक लेकर आया. पूर्णमासी राम का निधन हो गया है. पढ़ें पूरी खबर
Published : February 25, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : बिहार के राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया है. बगहा के पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे पूर्णमासी राम का निधन हो गया है. बुधवार को पटना के रूबन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.
1990 में पूर्णमासी राम राजनीति में सक्रिय हुए : बिहार की राजनीति में पूर्णमासी राम एक ऐसे नेता रहे हैं, जो दलित समुदाय के बड़े नेताओं में गिने जाते थे. 5 जनवरी 1950, पूर्णमासी राम पश्चिम चंपारण नराईपुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ था. पूर्णमासी राम की पहचान दलितों के बड़े नेता के रूप में हुआ करता था. उन्होंने विधानसभा से लेकर संसद तक अपनी पहुंच बनायी.
बगहा के पूर्व विधायक, गोपालगंज के पूर्व सांसद तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम जी के दुःखद निधन की सूचना से मर्माहत हूँ । एसपी, बगहा के दायित्व में अनेक अवसरों पर साथ में बीते पलों की स्मृतियाँ अक्षुण्ण हैं । सर्वशक्तिमान से प्रार्थना है कि दुःख की इस घड़ी में…— Vikas Vaibhav, IPS (@vikasvaibhavips) February 25, 2026
5 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे : पूर्णमासी राम के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह बगहा से 5 बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और लालू यादव की सरकार में भी वह मंत्री रहे. सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में उन्होंने दलित-पिछड़े वर्गों की आवाज को प्रमुखता से उठाया. राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई दलों के साथ काम किया. वे राष्ट्रीय जनता दल और बाद में जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़े रहे.
गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे : वर्ष 2009 में उन्होंने गोपालगंज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व किया. 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने खाद्य व उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण से जुड़ी संसदीय समिति में काम किया. पूर्णमासी राम की छवि एक ऐसे नेता की रही है, जो ग्रामीण और वंचित तबकों के मुद्दों को लेकर मुखर रहे.
लालू प्रसाद यादव ने शोक व्यक्त किया : पूर्णमासी राम के निधन पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राजद परिवार के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है.
