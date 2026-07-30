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'पिंटू कुमार अमर रहे..' CRPF जवान की अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़

वैशाली के CRPF जवान पिंटू कुमार का चाईबासा में निधन हो गया, कोनहारा घाट पर अंतिम संस्कार में हजारों नम आंखें हुई शामिल

CRPF JAWAN DIED WHILE ON DUTY
सीआरपीएफ जवान पिंटू कुमार की अंतिम यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 3:25 PM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली स्थित राजापाकर गांव निवासी एक सीआरपीएफ जवान पिंटू कुमार की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से झारखंड के चाईबासा में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं घटना की खबर मिलते ही जवान के गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

दर्शन के लिए हजारों की उमड़ी भीड़: गुरुवार सुबह जैसे ही तिरंगे में लिपटा शहीद जवान का पार्थिव शरीर फूलों से सजी गाड़ी में पैतृक गांव राजापाकर के फरीदपुर पहुंचा, पूरा क्षेत्र "पिंटू कुमार अमर रहे" और "भारत माता की जय" के नारों से गूंज उठा. गांव पहुंचते ही जवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीण, रिश्तेदार और जनप्रतिनिधि आंखों में आंसू लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

CRPF JAWAN DIED WHILE ON DUTY
चाईबासा में थे तैनात (ETV Bharat)

पत्नी हुई बेसुध: वहीं पति के पार्थिव शरीर के पास पत्नी आरती कुमारी रोते-रोते बार-बार बेसुध हो जा रही थीं. दो महीने के छोटे बेटे को देख हर कोई भावुक हो उठा. परिजनों, ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं के अंतिम दर्शन के बाद सीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा घेरे में जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. इस दौरान हजारों की भीड़ ने अंतिम यात्रा में भाग लिया. वही जवान काअंतिम संस्कार हाजीपुर के कोनहारा घाट पर किया गया.

ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत: गौरतलब है कि पिंटू कुमार 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती झारखंड के चाईबासा में थी. बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

"चाईबासा में पोस्टिंग थी, ड्यूटी के दौरान अचानक ही तबीयत बिगड़ गई. इलाज के लिए असप्ताल ले जाया गया था लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया." - परिजन

पत्नी बच्चों समेत पूरा परिवार शोकाकुल: मिली जानकारी के मुताबिक वे अपने पीछे पिता शिवजी साह, माता प्रमिला देवी, पत्नी आरती कुमारी, दो पुत्रियां एवं डेढ़ माह के एक पुत्र को छोड़ गए हैं. उनकी बड़ी बेटी जूही तान्या (6 वर्ष), दूसरी पुत्री कृति मिशा (2 वर्ष) तथा पुत्र की उम्र मात्र डेढ़ महीने है. उनका विवाह 10 दिसंबर 2018 को महुआ थाना क्षेत्र के मौदह सलखन्नी गांव की आरती कुमारी के साथ हुआ था.

पूरे गांव में मातम का माहौल: जवान के असामयिक निधन से पूरे गांव में मातम का माहौल है. ग्रामीणों ने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करें.

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