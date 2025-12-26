ETV Bharat / state

बिहार के लाल क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और कमलेश को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार', राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

बिहार के दो बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और मरणोपरांत कमलेश को राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया.

Pradhan Mantri Bal Puraskar
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 26, 2025 at 2:16 PM IST

पटना: वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में बच्चों को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किया. इस साल 20 बच्चों को बहादुरी, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया था.

बिहार के वीर बालक को मरणोपरांत मिला पुरस्कार: बिहार में कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के जैतपुर भदवलिया गांव के रहने वीर बालक कमलेश कुमार को उनकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 (मरणोपरांत) से आज सम्मानित किया गया है. 11 वर्षीय कमलेश कुमार ने दुर्गावती नदी में एक डूब रहे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी.

Pradhan Mantri Bal Puraskar
बालक कमलेश कुमार का परिवार (ETV Bharat)

कमलेश के परिवार ने लिया पुरस्कार: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कमलेश कुमार के परिजन बुधवार शाम ट्रेन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. जिला प्रशासन, आईसीडीएस, जिला परियोजना प्रबंधक और महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख व समन्वय में पूरे परिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया था.

वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार: बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है. वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राज्य के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया. वहीं द्रौपदी मुर्मू बोलीं- "आपको बाकी बच्चे फॉलो करेंगे, ये तो शुरूआत है."

Pradhan Mantri Bal Puraskar
20 बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार (ETV Bharat)

'मुझे विश्वास है, जिदंगी में बहुत उड़ान है': राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि, वैभव सूर्यवंशी ने कड़े प्रतिस्पर्धा और अपनी प्रतिभा से क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना ली है. इसी के साथ कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं. आगे उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे.

''यह तो शुरूआत है, जिदंगी में बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है. मुझे लगता है कि आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे. अपना-अपना हुनर दिखाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे.'' - द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन का इनाम: वैभव को यह पुरस्कार घरेलू क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए मिला है. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 84 गेंदों पर 190 रन ठोके, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. इस पारी की बदौलत बिहार ने 50 ओवर में 574 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड कायम किया.

एबी डी विलियर्स को पीछे छोड़ा: वैभव ने सिर्फ 36 गेंदों पर शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. साथ ही उन्होंने एबी डी विलियर्स के सबसे तेज 150 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. उनके 15 छक्के किसी भारतीय द्वारा लिस्ट ए में सर्वाधिक हैं. इससे पहले अंडर-19 एशिया कप में भी उन्होंने यूएई के खिलाफ 171 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

आईपीएल में धमाकेदार शुरुआत: वैभव ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सभी का ध्यान खींचा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर शतक ठोका, जो आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक है. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने टी20 क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Pradhan Mantri Bal Puraskar
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (ETV Bharat)

क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की महत्ता: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष के बच्चों को वीरता, खेल, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है. इस वर्ष वैभव सहित 20 बच्चों को यह सम्मान मिला. राष्ट्रपति ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है और अन्य बच्चे उन्हें फॉलो करेंगे.

अंडर-19 विश्व कप की तैयारी: समारोह के बाद वैभव भारत की अंडर-19 टीम के साथ जुड़कर जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 विश्व कप 2026 की तैयारी करेंगे. टूर्नामेंट 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और वैभव टीम के प्रमुख खिलाड़ी होंगे. उनका यह सफर भारतीय क्रिकेट के लिए नई उम्मीद जगाता है.

