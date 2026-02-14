ETV Bharat / state

Ground Report: उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल, बजट बढ़ा फिर भी NAAC और NIRF में क्यों पिछड़ा बिहार?

रिपोर्ट: कृष्णनंदन

पटना: बिहार में उच्च शिक्षा की तस्वीर लगातार चिंता बढ़ाने वाली बनती जा रही है. राज्य सरकार हर साल शिक्षा मद में सबसे अधिक बजट खर्च करने का दावा करती है और हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा विभाग को अलग विभाग का दर्जा भी दिया गया है, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर विशेष ध्यान दिया जा सके. इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि बिहार के अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं.

बिहार के संस्थानों की नैक रैंकिंग खराब: साल 2026-27 में शिक्षा विभाग का बजट 68216.95 करोड़ रुपये का है. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC-नैक) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के करीब 80 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान बी और सी श्रेणी में सिमटे हुए हैं, जबकि ए और ए+ श्रेणी के संस्थानों की संख्या बेहद सीमित है.

बजट बढ़ा फिर भी NAAC और NIRF में क्यों पिछड़ा राज्य (ETV Bharat)

NIRF 2025 की रैंकिंग में बुड़ा हाल: यही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की रैंकिंग में भी बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालय लगभग नदारद नजर आते हैं. यह स्थिति तब है, जब सरकार संसाधनों के विस्तार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बात कर रही है. सवाल उठता है कि आखिर सुधार की राह क्यों नहीं निकल पा रही है?

यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के बदतर हालात: बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इस समय 39 विश्वविद्यालय और 1356 संबद्ध कॉलेज संचालित हो रहे हैं. इनमें से गिने-चुने संस्थान ही नैक से मान्यता प्राप्त हैं और उनमें भी अधिकांश को बी या सी ग्रेड मिला हुआ है. अधिकांश विश्वविद्यालय तो नैक ग्रेडिंग से हीं बाहर हैं.

महज 7 यूनिवर्सिटी को ही नैक मान्यता: साल 2024-25 में बिहार के कुल 7 यूनिवर्सिटी और 102 कॉलेज को ही नेक की मान्यता प्राप्त हुई. नैक मान्यता इस बात का मूल्यांकन करती है कि संस्था लैंगिक समानता, अकादमिक गतिविधि और दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल उपकरण को कितना उपयोगी बना पा रहा है.

बिहार के अधिकांश संस्थान बी और सी श्रेणी के: आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी के समय एए++ श्रेणी में बिहार में एक विश्वविद्यालय और एक महाविद्यालय है, ए+ श्रेणी में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और एक कॉलेज है, ए श्रेणी में एक विश्वविद्यालय और एक कॉलेज है. बी++ श्रेणी में दो विश्वविद्यालय और 7 कॉलेज हैं. बी+ श्रेणी में एक विश्वविद्यालय और 9 कॉलेज हैं. बी श्रेणी में एक विश्वविद्यालय और 45 कॉलेज हैं.

सी श्रेणी में ये संस्थान: बिहार में सी श्रेणी में एक विश्वविद्यालय और 38 कॉलेज है. जबकि डी श्रेणी में एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है. शिक्षाविद बताते हैं है कि नैक मान्यता किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की गुणवत्ता का आईना होती है. नैक की ग्रेडिंग यह बताती है कि किसी संस्थान में पढ़ाई, रिसर्च, शिक्षक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक प्रक्रिया किस स्तर की है.

क्या है नैक मान्यता: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद देश की वह स्वायत्त संस्था है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन काम करती है और उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करती है. नैक का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय न्यूनतम शैक्षणिक मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं. नैक संस्थानों को ए++, ए+, ए, बी++, बी+, बी और सी जैसी श्रेणियों में ग्रेड देता है.

“एक्रेडिटेड” और “नॉट एक्रेडिटेड”: हाल के वर्षों में नई प्रणाली के तहत “एक्रेडिटेड” और “नॉट एक्रेडिटेड” का मॉडल भी लागू किया गया है, ताकि अधिक से अधिक संस्थानों को मूल्यांकन के दायरे में लाया जा सके. लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में संस्थान अब भी या तो नैक से दूर हैं या फिर न्यूनतम ग्रेड पर ही अटके हुए हैं.

इन मानकों पर नैक मान्यता मिलती है: नैक किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय को ग्रेड देने के लिए कई व्यापक मानकों पर जांच करता है. इसमें सबसे पहला मानक होता है पाठ्यक्रम के पहलू, यानी पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और उसका नियमित अपडेट. यह देखा जाता है कि संस्थान का सिलेबस समय की मांग के अनुरूप है या नहीं, उसमें स्किल डेवलपमेंट और रोजगारोन्मुखी विषय शामिल हैं या नहीं. दूसरा प्रमुख मानक है टीचिंग लर्निंग और मूल्यांकन. जिसमें शिक्षकों की योग्यता, छात्र-शिक्षक अनुपात, पढ़ाने की पद्धति और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को परखा जाता है.

रैंकिंग के लिए ये मानक हैं खास: तीसरा मानक रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन से जुड़ा होता है, यानी संस्थान में शोध कार्य कितना हो रहा है. फैकल्टी और छात्रों के शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं या नहीं, पेटेंट या इनोवेशन पर काम हो रहा है या नहीं. चौथा मानक इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेस है, जिसके तहत भवन, कक्षाएं, लैब, लाइब्रेरी, आईटी सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों की स्थिति देखी जाती है. पांचवां मानक छात्र सहयोग और प्रगति है, जिसमें छात्रवृत्ति, प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग और छात्रों की आगे की शैक्षणिक प्रगति को आंका जाता है.

इन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन है जरूरी: छठा मानक शासन, नेतृत्व और प्रबंधन से जुड़ा है. यानी संस्थान का प्रशासनिक ढांचा कितना पारदर्शी और प्रभावी है. सातवां और अंतिम मानक संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं है. जिसमें नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और सामाजिक दायित्व जैसे पहलुओं को देखा जाता है. शिक्षाविद बताते हैं कि अगर किसी कॉलेज को अच्छा नैक ग्रेड चाहिए, तो उसे इन सभी मानकों पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होता है.

योग्य शिक्षक भी हैं अहम: उदाहरण के तौर पर, ए या ए+ ग्रेड पाने के लिए जरूरी है कि कॉलेज में योग्य शिक्षक हों, नियमित कक्षाएं चलती हों, रिसर्च का माहौल हो, लाइब्रेरी और लैब आधुनिक हों, छात्र सहायता तंत्र मजबूत हो और प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी हो. लेकिन बिहार के अधिकांश कॉलेज इन बुनियादी शर्तों को भी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं. कई जगहों पर शिक्षक पद वर्षों से खाली हैं, पढ़ाई सत्रों में अनियमितता है, शोध संस्कृति लगभग गायब है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है.

टॉप 100 में कोई विश्वविद्यालय नहीं: दूसरी ओर, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 के आंकड़े भी यही कहानी बयान करते हैं. इस रैंकिंग में बिहार से मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ही जगह बना पाए हैं, जबकि राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय शीर्ष 100 की सूची में दिखाई नहीं देते. इसका अर्थ यह है कि बिहार के विश्वविद्यालय न तो रिसर्च में आगे हैं, न शिक्षण गुणवत्ता में और न ही ग्रेजुएट आउटकम यानी छात्रों के भविष्य निर्माण में. NIRF पांच मुख्य मानकों पर रैंकिंग करता है, जो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, स्नातक स्तर की पढ़ाई के परिणाम पहुंच और समावेशिता और धारणा. इन सभी पैमानों पर बिहार के अधिकतर संस्थान कमजोर पड़ते नजर आते हैं.