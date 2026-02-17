ETV Bharat / state

मार्च में आएगा TRE-4 का नोटिफिकेशन, जानें कब होगी परीक्षा और कब आएगा रिजल्ट

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग की तिथि निर्धारण समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार के साथ आयोग के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा यानी टीआरई 4 को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. आयोग ने स्पष्ट किया कि इस बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी और आवेदन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके. लंबे समय से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. मार्च में नोटिफिकेशन : बैठक में निर्णय लिया गया कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन मार्च महीने में होली के बाद जारी कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अप्रैल महीने के कुछ सप्ताह तक यानी लगभग एक महीने तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी. आयोग का मानना है कि इस अवधि में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा. इसके साथ ही आयोग ने यह भी संकेत दिया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके. सितंबर में परीक्षा का आयोजन : बैठक में यह भी चर्चा की गई कि बिहार में जून और जुलाई महीने के दौरान कई क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इस कारण परीक्षा तिथि तय करते समय मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है. इन्हीं वजहों से यह फैसला लिया गया कि टीआरई 4 की परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी.