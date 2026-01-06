ETV Bharat / state

बिहार से दिल्ली और कोलकाता जाना होगा आसान, नीतीश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला

बिहार के सरकारी बस स्टैंड हाईटेक होंगे. पड़ोसी राज्यों के साथ इंटर स्टेट बस सेवा की शुरुआत होली से पहले होगी. पढ़ें खबर

Bihar Transport Department
दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी बसें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 6, 2026 at 8:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : नए साल में बिहार सरकार का परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ी तैयारी कर रहा है. राज्य से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही छह राज्यों में बिहार की सरकारी बस सेवा शुरू की जाएगी. इसको लेकर दूसरे राज्यों के परिवहन विभाग से बातचीत चल रही है.

परिवहन विभाग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए सीधी बस सेवा बहाल करने की योजना पर काम कर रहा है. सब कुछ यदि सही रहा तो होली के पहले ही बिहार के लोगों को परिवहन विभाग के इस योजना का लाभ मिलने लगेगा. नए साल में महिला यात्रियों की सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता होगी इसको लेकर युद्ध स्थल पर काम चल रहा है.

मंत्री श्रवण कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत : परिवहन विभाग की इन नई पहलों से राज्य के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. दूसरे राज्यों के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से निजी बसों और ट्रेन पर निर्भरता कम होगी और किराए में भी राहत मिल सकती है.

149 बसों की खरीद : नए साल में परिवहन विभाग 149 बस खरीद रहा है. परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसमें 75 बस AC और बाकी बस नॉन AC हैं. नई बसों का प्रचलन किन-किन रूटों पर होगा इसको लेकर विभाग अभी से तैयारी शुरू कर दी है.

"पड़ोसी राज्यों के साथ बिहार परिवहन विभाग अपनी बस सेवा शुरू कर रहा है. बहुत जल्द किन रूट पर एयर कंडीशन बस और किन रूट पर नॉन AC बस चलेंगी वह तय हो जाएगा. पहले चरण में बिहार से सटे हुए 6 राज्यों में परिवहन सेवा शुरू की जा रही है."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

Bihar Transport Department
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

पड़ोसी देशों से बस सर्विस : मंत्री श्रवण कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि परिवहन विभाग बिहार के पड़ोसी देशों के साथ भी परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा बिहार के पर्यटक स्थलों के साथ भी पर्यटन विभाग बस सेवा की शुरुआत करने जा रहा है. इसका उद्देश्य है कि बाहर के लोग जो बिहार घूमने के लिए आते हैं उन्हें टूरिस्ट प्लेस तक जाने में किसी तरीके की परेशानी ना हो.

राज्यों से NOC की बात : श्रवण कुमार ने बताया कि इन राज्यों में बस संचालन को लेकर संबंधित राज्यों के परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. NOC मिलते ही चरणबद्ध तरीके से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. कुछ राज्यों की तरफ से एनओसी मिल गया है. कुछ राज्यों के साथ बातचीत चल रही है.

"कल दिल्ली में देश के सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसमें इस मुद्दे पर बातचीत होगी. इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो जाने से इससे खासकर नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को फायदा होगा. होली से पहले अन्य राज्यों के साथ बस सेवा की शुरुआत शुरू हो जाएगी. बस खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार प्रक्रिया में हैं."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

नया बनेगा सरकारी बस स्टैंड : श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार के हर जिले में सरकारी बस स्टैंड हैं. उन बस स्टैंड को नया रूप देने की तैयारी हो रही है. पहले चरण में सभी बस स्टैंड के बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा है. जिस बस अड्डे की स्थिति खराब है उसे नए डिजाइन में बनाने की तैयारी चल रही है. जिसको लेकर बड़े स्तर पर विभाग के द्वारा प्लानिंग की जा रही है ताकि राज्य के सभी जिलों के सरकारी बस स्टैंड की स्थिति अच्छी हो सके. यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसको देखते हुए नए डिजाइन के बस स्टैंड बनने पर काम चल रहा है.

Bihar Transport Department
बिहार परिवहन विभाग (ETV Bharat)

30 बस स्टैंड पर भोजनालय : यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने एक और अहम फैसला लिया है. परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य के 30 प्रमुख बस स्टैंड पर सरकारी भोजनालय खोले जाएंगे. एक हफ्ता के अंदर सभी बस स्टैंड पर इसका संचालन शुरू हो जाएगा. इन भोजनालयों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा.

''हर बस टर्मिनल पर यात्रियों को साफ-सुथरा, सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इससे एक तरफ यात्रियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जीविका दीदियों को रोजगार और आय का नया साधन भी मिलेगा. भोजनालयों में खासतौर पर महिला यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्था की जाएगी.''- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान : बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग काम कर रहा है. बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा चलाई जा रही है. अब महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग पिंक बस सेवा को और मजबूत कर रहा है. अब पिंक बसों में ड्राइवर और खलासी भी महिलाएं ही होंगी.

"महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. फिलहाल औरंगाबाद में महिला ड्राइवर और खलासियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण पूरा होते ही इन महिलाओं को पिंक बस सेवा में तैनात किया जाएगा. पिंक बसों में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण : पहले चरण में 21 बसों पर महिला ड्राइवर और कंडक्टर की तैनाती होगी. उसके बाद सभी रूटों पर पिंक बस में महिला ड्राइवर और कंडक्टर की तनाती होगी. परिवहन विभाग बिहार के उन महिलाओं को जो बस चलाने के लिए उत्सुक हों या परिवहन विभाग में कंडक्टर की नौकरी करने का मन बना रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधा दे रही है. विभाग की तरफ से महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें परिवहन विभाग में बस चलाने का मौका दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में दूसरे राज्यों की गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, आपकी गाड़ी हो सकती है जब्त

बिहार के वाहन मालिक हो जाएं सावधान, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहा तो कटेगा ऑनलाइन चालान

TAGGED:

BIHAR MINISTER SHRAVAN KUMAR
बिहार परिवहन विभाग
मंत्री श्रवण कुमार
BIHAR NEWS
BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.