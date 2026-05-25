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अब आम लोग बनेंगे सड़क सुरक्षा प्रहरी: बिहार सरकार ने जारी किया विशेष व्हाट्सएप नंबर

बिहार परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वालों की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल जारी किया है.

bihar transport department
बैठक करते अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 9:01 PM IST

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पटना: बिहार परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है. अब आम नागरिक भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे. विभाग की ओर से यातायात नियम उल्लंघन की शिकायत सीधे दर्ज कराने के लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल आईडी जारी किया गया है.

व्हाट्सएप और ई-मेल पर भेजें फोटो-वीडियो: विभाग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9153971897 एवं ई-मेल आईडी commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर अब कोई भी नागरिक यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित फोटो या वीडियो भेज सकता है. इन शिकायतों के आधार पर संबंधित वाहन चालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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बैठक करते अधिकारी (ETV Bharat)

सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश: परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. विभाग का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है. ऐसे में आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया गया है.

नियमानुसार कार्रवाई होगी: विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नागरिक ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करना, रैश ड्राइविंग और अन्य यातायात नियम उल्लंघन से जुड़े फोटो या वीडियो भेज सकते हैं. प्राप्त साक्ष्यों की जांच के बाद संबंधित वाहन संख्या एवं अन्य तथ्यों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी गोपनीय: इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अब लोग केवल दर्शक नहीं रहेंगे बल्कि सड़क सुरक्षा अभियान का सक्रिय हिस्सा बनेंगे. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना किसी डर के नियम तोड़ने वालों की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकें.

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बैठक करते अधिकारी (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी: परिवहन सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. अगर नागरिक जिम्मेदारी के साथ यातायात नियम उल्लंघन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है. विभाग द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

"सड़क पर किसी भी प्रकार का यातायात नियम उल्लंघन दिखाई देने पर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसकी सूचना विभाग को अवश्य दें. साथ ही स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षित और जागरूक बिहार के निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके." -राज कुमार, परिवहन सचिव

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