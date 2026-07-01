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खुशखबरी! स्टैंड पर इंतजार होगा खत्म, BSRTC ला रहा है बसों की लाइव ट्रैकिंग वाला नया APP

बिहार में बस यात्रियों को नए ऐप के जरिए बड़ी राहत मिलने वाली है, जिसके जरिए बसों की लाइव लोकेशन ट्रेस करना आसान होगा-

ऐप से बस यात्रा होगी आसान
ऐप से बस यात्रा होगी आसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 5:45 PM IST

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पटना : बिहार में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही यात्रा और भी आसान तथा सुविधाजनक होने वाली है. बिहार परिवहन विभाग तकनीक आधारित सेवाओं का विस्तार करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है.

ऐप से बस यात्रा होगी आसान : 'वेयर इज माय बस' ऐप के जरिए यात्री न केवल ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे, बल्कि बसों की रियल-टाइम लाइव लोकेशन भी अपने मोबाइल पर देख सकेंगे. फिलहाल ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है और अगले दो से तीन महीने के भीतर इसे आम लोगों के लिए लॉन्च किए जाने की तैयारी है.

BSRTC बसों की होगी लाइव ट्रैकिंग : परिवहन विभाग के अनुसार यह ऐप बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. ऐप के माध्यम से राज्य के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बीएसआरटीसी की बसों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी. इससे यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही यह जान सकेंगे कि उनकी बस किस स्थान पर पहुंच चुकी है और कितनी देर में निर्धारित स्थान पर पहुंचेगी.

ऐप में होगी ऑनलाइन सुविधा : ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यात्री घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे. टिकट बुकिंग के दौरान उन्हें अपनी पसंद की सीट चुनने का विकल्प भी मिलेगा. इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान, टिकट रद्द करने और रिफंड की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध रहेगी. विभाग का दावा है कि ऐप का इंटरफेस बेहद सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें.

बेहतर यात्रा सुविधा से मिलेगी राहत : इतना ही नहीं, ऐप के जरिए बिहार से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली बसों और अन्य राज्यों से बिहार आने वाली बसों की भी जानकारी उपलब्ध होगी. बसों में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से उनकी वास्तविक समय की लोकेशन यात्रियों के मोबाइल पर दिखाई देगी. इससे यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी.

बसों की निगरानी और संचालन होगा आसान : परिवहन विभाग का मानना है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से बस सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा. साथ ही बसों के संचालन की निगरानी करना भी विभाग के लिए पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा.

''वेयर इज माय बस' ऐप बिहार के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा. यह ऐप न केवल राज्य के यात्रियों बल्कि अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा. इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग, बसों की लाइव जानकारी और पसंदीदा सीट चयन जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी.''- दामोदर रावत, परिवहन मंत्री, बिहार

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