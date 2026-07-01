ETV Bharat / state

खुशखबरी! स्टैंड पर इंतजार होगा खत्म, BSRTC ला रहा है बसों की लाइव ट्रैकिंग वाला नया APP

पटना : बिहार में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही यात्रा और भी आसान तथा सुविधाजनक होने वाली है. बिहार परिवहन विभाग तकनीक आधारित सेवाओं का विस्तार करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है.

ऐप से बस यात्रा होगी आसान : 'वेयर इज माय बस' ऐप के जरिए यात्री न केवल ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे, बल्कि बसों की रियल-टाइम लाइव लोकेशन भी अपने मोबाइल पर देख सकेंगे. फिलहाल ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है और अगले दो से तीन महीने के भीतर इसे आम लोगों के लिए लॉन्च किए जाने की तैयारी है.

BSRTC बसों की होगी लाइव ट्रैकिंग : परिवहन विभाग के अनुसार यह ऐप बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. ऐप के माध्यम से राज्य के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बीएसआरटीसी की बसों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी. इससे यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही यह जान सकेंगे कि उनकी बस किस स्थान पर पहुंच चुकी है और कितनी देर में निर्धारित स्थान पर पहुंचेगी.

ऐप में होगी ऑनलाइन सुविधा : ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यात्री घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे. टिकट बुकिंग के दौरान उन्हें अपनी पसंद की सीट चुनने का विकल्प भी मिलेगा. इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान, टिकट रद्द करने और रिफंड की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध रहेगी. विभाग का दावा है कि ऐप का इंटरफेस बेहद सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें.