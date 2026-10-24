बिहार में ओला-उबर को कारण बताओ नोटिस; 30 अक्टूबर तक नहीं माने नियम तो रद्द होगा कंपनी का लाइसेंस
बिहार में ओला उबर जैसी ऐप आधारित कैब कंपनियों को परिहन विभाग ने शोकाज नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर तक की मोहलत दी. पढ़ें रिपोर्ट
Published : October 24, 2026 at 10:17 AM IST
पटना : बिहार में ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं को नियमों के दायरे में लाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. नियमों के अनुपालन में कमी को लेकर विभाग ने ओला और उबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दोनों कंपनियों को 30 अक्टूबर 2026 तक अनुपालन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है.
ओला-उबर जैसी ऐप आधारित कैब ऑपरेटर्स को नोटिस
परिवहन विभाग के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनी का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. वहीं, रैपिडो और सवारी मिथिला समेत अन्य एग्रीगेटर कंपनियों को भी यात्रियों की सुविधा, चालकों की समस्याओं और परिचालन व्यवस्था से जुड़े निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
परिवहन विभाग ने दिए नियमों के अनुपालन के निर्देश
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में कंपनियों की ओर से पहले दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई. विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐप आधारित परिवहन सेवाओं का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए.
''संबंधित अधिकारियों को कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने, निर्देशों के अनुपालन का सत्यापन करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को कहा गया है.'' - आरिफ अहसन, आयुक्त, बिहार राज्य परिवहन विभाग
अब ऐप पर ही बुकिंग के साथ एंबुलेंस सेवा की तैयारी
परिवहन विभाग ने कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंबुलेंस सेवा के विस्तार की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है. कंपनियों से एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में कार्ययोजना या प्रतिवेदन मांगा गया है.
ऐप पर ही बुक हो सकेगी एंबुलेंस
इसका उद्देश्य जरूरत के समय मरीजों और उनके परिजनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंबुलेंस उपलब्ध कराने की सुविधा विकसित करना है. हालांकि, सेवा कब से शुरू होगी, किन शहरों में पहले लागू होगी और एंबुलेंस के किराये एवं उपलब्धता की व्यवस्था क्या होगी, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
हिंदी में चैटबॉट शिकायत के लिए फोन सपोर्ट
ऐप आधारित सेवाओं में भाषा की समस्या और शिकायतों के समाधान में होने वाली परेशानी को देखते हुए कंपनियों को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में चैटबॉट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इससे हिंदी भाषी यात्री और चालक अपनी भाषा में सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. कंपनियों को फोन कॉल सपोर्ट और हेल्पलाइन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है, ताकि यात्रा, भुगतान, बुकिंग और अन्य परिचालन समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराने तथा उनका समाधान पाने में आसानी हो.
किराये और कैंसिलेशन चार्ज में पारदर्शिता जरूरी
कैब बुकिंग के दौरान रात में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और राइड कैंसिल करने पर वसूले जाने वाले चार्ज को लेकर भी विभाग ने स्पष्टता बरतने का निर्देश दिया है. कंपनियों को ऐप पर संबंधित शुल्क और शर्तों की जानकारी साफ-साफ प्रदर्शित करनी होगी.
इससे यात्रियों को बुकिंग से पहले यह समझने में मदद मिलेगी कि यात्रा पर कितना खर्च आ सकता है और बुकिंग रद्द करने की स्थिति में कौन-सा शुल्क लागू होगा. विभाग का जोर इस बात पर है कि यात्रियों को किराये और अन्य शुल्क के बारे में भ्रमित करने वाली स्थिति का सामना नहीं करना पड़े.
ड्राइवरों की आईडी मनमाने तरीके से ब्लॉक नहीं होगी
एग्रीगेटर कंपनियों को चालकों की आईडी ब्लॉक या सस्पेंड करने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बरतने को कहा गया है. बिना ठोस वजह और संबंधित चालक का पक्ष सुने उसकी आईडी बंद करने पर रोक लगाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है.
इसके तहत चालकों की शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने पर जोर है. आईडी बंद होने से चालक की कमाई सीधे प्रभावित हो सकती है, इसलिए विभाग चाहता है कि ऐसी कार्रवाई निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हो और चालक को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले.
केवल व्यावसायिक गाड़ियों को मिलेगी जगह
विभाग ने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर वाहनों को शामिल करने के नियमों के पालन पर भी जोर दिया है. निर्देश के मुताबिक, निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यावसायिक वाहनों को ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना चाहिए. निजी नंबर वाली गाड़ियों के व्यावसायिक संचालन पर रोक लगाने को कहा गया है.
बिहार में कार्यालय और एयरपोर्ट पर पार्किंग की व्यवस्था
कंपनियों को बिहार में स्थानीय कार्यालय स्थापित करने तथा यात्रियों और चालकों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर संपर्क व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर एग्रीगेटर वाहनों के ठहराव और पार्किंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. इससे एयरपोर्ट परिसर में कैब के ठहराव और यात्रियों को लेने-छोड़ने की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
30 अक्टूबर की समय-सीमा पर टिकी नजर
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का असर राज्य में ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन पर पड़ सकता है. फिलहाल ओला और उबर को 30 अक्टूबर तक अनुपालन प्रतिवेदन देने को कहा गया है. इसके बाद विभाग कंपनियों की ओर से किए गए दावों और नियमों के पालन की समीक्षा कर सकता है.
नहीं हुआ अनुपालन तो..?
निर्देशों का पालन नहीं होने पर लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर कितने निर्देशों को लागू करती हैं और यात्रियों तथा चालकों को इनसे वास्तविक राहत मिलती है या नहीं.
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