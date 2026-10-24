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बिहार में ओला-उबर को कारण बताओ नोटिस; 30 अक्टूबर तक नहीं माने नियम तो रद्द होगा कंपनी का लाइसेंस

ओला-उबर जैसी ऐप आधारित कैब ऑपरेटर्स को नोटिस ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं को नियमों के दायरे में लाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. नियमों के अनुपालन में कमी को लेकर विभाग ने ओला और उबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दोनों कंपनियों को 30 अक्टूबर 2026 तक अनुपालन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है.

ओला-उबर जैसी ऐप आधारित कैब ऑपरेटर्स को नोटिस