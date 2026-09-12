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पटना के 10 सरकारी परिसर बनेंगे 'EV हब', परिवहन विभाग और IOCL के बीच MoU.. देखें मशहूर जगहों की लिस्ट

परिवहन विभाग और IOCL के बीच MoU ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है. शुक्रवार को परिवहन विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत प्रथम चरण में पटना के 10 प्रमुख सरकारी परिसरों में फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.

परिवहन विभाग और आईओसीएल के बीच एमओयू

समझौते पर परिवहन विभाग की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन और आईओसीएल बिहार के स्टेट रिटेल, सेल्स हेड राजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए. इस मौके पर दोनों विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे.

पटना के 10 प्रमुख स्थानों पर मिलेगी सुविधा

एमओयू के अंतर्गत पटना के विशेश्वरैया भवन, विकास भवन, सिंचाई भवन, मुख्य सचिवालय, पटना समाहरणालय, विधानसभा, मल्टी मॉडल हब, मल्टी लेवल कार पार्किंग, बेउर मोड़ और हार्डिंग रोड में फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इन स्थानों का चयन इसलिए किया गया है ताकि सरकारी कार्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक परिसरों में आने-जाने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके.

उपयोगकर्ताओं को मिलेगी राहत

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि इन स्टेशनों के शुरू होने से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने का सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा. विशेष रूप से सचिवालय, समाहरणालय और अन्य प्रमुख परिसरों में यह सुविधा ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए काफी राहतदायक साबित होगी.

"आईओसीएल के साथ हुआ यह समझौता बिहार में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, इसलिए पर्याप्त और सुलभ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है."-आरिफ अहसन, राज्य परिवहन आयुक्त