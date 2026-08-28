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बिहार में 1 सितंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे किन्नर, बोर्ड भंग करने के खिलाफ हल्ला बोल

क्या है पूरा मामला? : सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन 7 अगस्त 2025 की अधिसूचना के माध्यम से तीन वर्षों के लिए किया गया था. अब केंद्र सरकार की ओर से 30 मार्च 2026 को The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 अधिसूचित किए जाने के बाद बदले हुए प्रावधानों और राज्य में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन आवश्यक बताया गया है. इसी आधार पर तत्काल प्रभाव से मनोनीत और सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है.

''जिन लोगों को बोर्ड में जिम्मेदारी दी गई थी, फैसला लेने से पहले उनकी राय तक नहीं ली गई. 21 सितंबर को बोर्ड भंग किया गया है और आज 28 सितंबर को मुझे जानकारी मिली है.'' - राजन सिंह, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड

'बोर्ड भंग की जानकारी नहीं' : शुक्रवार को ईटीवी भारत से बातचीत में राजन सिंह ने कहा कि वह बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, लेकिन बोर्ड भंग किए जाने की जानकारी उन्हें सरकार की ओर से औपचारिक रूप से नहीं दी गई. उनके मुताबिक, बोर्ड को भंग करने का आदेश उन्हें मीडिया के माध्यम से मिला.

CM आवास का करेंगे घेराव : बोर्ड को भंग किए जाने के विरोध में किन्नर समाज ने 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे ट्रांसजेंडर राजन सिंह ने सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक बताया है. उनका कहना है कि बोर्ड को भंग करने से पहले न तो सदस्यों से राय ली गई और न ही उन्हें इसकी औपचारिक जानकारी दी गई.

पटना : बिहार सरकार ने किन्नर समाज के कल्याण के लिए गठित बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया है. समाज कल्याण विभाग की ओर से 21 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से बोर्ड के मनोनीत और सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त किए जाने की बात कही गई है. सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 में हुए बदलावों के बाद बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए लिया है.

राजन सिंह (ETV Bharat)

'कागजों पर सिर्फ बोर्ड' : राजन सिंह ने बताया कि बोर्ड करीब 11 महीने तक अस्तित्व में रहा, लेकिन इस दौरान उन्हें काम करने के लिए कोई कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया गया. उन्होंने कहा कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को 11 महीने की अवधि में वेतन भी नहीं मिला. उपाध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें भी कोई वेतन नहीं मिला. यह बोर्ड सिर्फ कागजों पर ही सरकार की घोषणा में चल रहा.

'सरकार नहीं चाहती PM मोदी की मंदिर बने' : बोर्ड भंग किए जाने को लेकर राजन सिंह ने एक गंभीर दावा भी किया है. उन्होंने कहा कि 29 जुलाई की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने के लिए 112 करोड़ रुपये की राशि के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया था. राजन सिंह का आरोप है कि इसके बाद विभाग के अधिकारियों और मंत्री में बेचैनी बढ़ गई और सरकार नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बने.

'बोर्ड ने किन्नर समाज के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया' : वहीं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुकीं ट्रांसजेंडर प्रिया किन्नर उर्फ प्रियांशु राज ने बोर्ड भंग किए जाने को लेकर अलग राय रखी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड भंग होने से उन्हें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक गठन के बाद से बोर्ड ने किन्नर समाज के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया.

प्रिया किन्नर (ETV Bharat)

''अगर सरकार नए सिरे से किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करती है तो उसमें बिहार के स्थानीय स्तर पर किन्नर समाज के लिए काम करने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही बोर्ड को अपना प्रॉपर कार्यालय दिया जाए और किन्नर समाज के लिए काम करने के अधिकार और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं. मैं समाज कल्याण विभाग की मंत्री से भी मुलाकात कर किन्नर बच्चों के लिए अलग से विशेष विद्यालय शुरू करने की मांग कर चुकी हूं. किन्नर बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा तो वे भविष्य में समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.''- प्रिया किन्नर

सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 30 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 अधिसूचित किया गया है. संशोधित कानून और बदलते परिवेश को देखते हुए बिहार में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड का पुनर्गठन आवश्यक है. इसी क्रम में तत्काल प्रभाव से वर्तमान मनोनीत एवं सरकारी सदस्यों की सदस्यता/मनोयन समाप्त किया गया है.

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