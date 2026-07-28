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बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का बड़ा खेल! STF की रडार पर 'प्रभावशाली चेहरों' के साथ आरोपी की तस्वीरें

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में चर्चित ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट मामले की जांच अब और तेज हो गई है. इस मामले के मुख्य आरोपी राजन जायसवाल को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क, संपर्कों और कथित लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है.

ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट की जांच तेज: बताया जा रहा है कि राजन जायसवाल पर SDM अरुण पांडेय से ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने के नाम पर 25 लाख रुपये की मांग करने का आरोप है. इसी मामले के सामने आने के बाद STF ने कार्रवाई करते हुए उसे मोकामा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद अब उसे रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है.

मोबाइल से मिले साक्ष्य: सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान राजन जायसवाल के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां मिली हैं. मोबाइल में ऐसे दस्तावेज, संपर्क और चैट मिलने की बात सामने आ रही है, जिनके आधार पर जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं. हालांकि, इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है.

संगठित रैकेट की आशंका: जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी के पास पहले भी कई थाना प्रभारियों और अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी जानकारियां मौजूद थीं. इस आधार पर STF और मोतिहारी साइबर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं यह कोई संगठित रैकेट तो नहीं था, जो अधिकारियों के तबादले के नाम पर लोगों से रकम वसूलने का काम करता था.

प्रभावशाली लोगों से संपर्क की जांच: जांच एजेंसियों की नजर आरोपी के उन कथित संपर्कों पर भी है, जिनमें कई सफेदपोश लोगों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं. शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि राजन जायसवाल प्रभावशाली लोगों के साथ फोटो खिंचवाने का शौकीन था. हालांकि, किसी व्यक्ति के साथ फोटो होना अपने आप में किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने का प्रमाण नहीं माना जाता, इसलिए एजेंसियां सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही है.