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बिहार में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला धंसने से 3 बहनों की दर्दनाक मौत

मिट्टी का टीला धंसने से हादसा ( ETV Bharat )

किशनगंज : बिहार के किशनगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदने गई तीन बच्चियों की मिट्टी का टीला धंसने से मौत हो गई. बच्चियों के ऊपर मिट्टी का मलबा गिरा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

मिट्टी का टीला धंसने से हादसा

मामला किशनगंज के दिघलबैंक के हरुवाडांगा स्थित सुलतानगंज में वार्ड संख्या 10 का है. तीन चचेरी बहने मिट्टी खोदने के लिए गई हुई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी का टीला नीचे धंस गया. अंदर मिट्टी निकाल रहीं तीनों चचेरी बहनें दब गईं. तीन चचेरी बहनों की दबकर मौत (ETV Bharat) तीन चचेरी बहनों की दबकर मौत