बिहार में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला धंसने से 3 बहनों की दर्दनाक मौत
किशनगंज में एक परिवार की तीन बच्चियों की मिट्टी निकालने के दौरान टीला धंसने से मौत हो गई. त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई...रिपोर्ट-आशीष
Published : November 4, 2026 at 3:40 PM IST
किशनगंज : बिहार के किशनगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदने गई तीन बच्चियों की मिट्टी का टीला धंसने से मौत हो गई. बच्चियों के ऊपर मिट्टी का मलबा गिरा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है.
मिट्टी का टीला धंसने से हादसा
मामला किशनगंज के दिघलबैंक के हरुवाडांगा स्थित सुलतानगंज में वार्ड संख्या 10 का है. तीन चचेरी बहने मिट्टी खोदने के लिए गई हुई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी का टीला नीचे धंस गया. अंदर मिट्टी निकाल रहीं तीनों चचेरी बहनें दब गईं.
तीन चचेरी बहनों की दबकर मौत
बाहर खड़े लोगों ने देखा तो काफी शोर मचाया, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन काफी समय बीत जाने के चलते उनकी मौत हो चुकी थी. एक ही परिवार के तीन मासूमों की मौत से पूरा परिवार सदमे में है. गांव में भी मातम पसरा हुआ है.
त्योहारों की खुशियों पर मातम का साया
दीपावली के पहले कच्चे घरों की लिपाई के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, उसी मिट्टी को लेने के लिए तीनों बहनें यहां पर पहुंची हुईं थी. बारिश होने के अर्नब चक्रवात के चलते बारिश हुई थी जिसके कारण मिट्टी नम होने के कारण खोखला स्थान मिट्टी का भार सह नहीं पाया और वह गिर गया. इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से बयान आना बाकी है.
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