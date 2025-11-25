ETV Bharat / state

घूमना हुआ सस्ता! बिहार पर्यटन विभाग ने शुरू की लग्जरी बसें, किराया जान हो जाएंगे हैरान

पटना: बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. निगम ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत दो नए अंतरराज्यीय और एक अंतर-जिला लग्जरी बस सेवा की शुरुआत की है.

पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए बस: इसके माध्यम से अब पटना से सिलीगुड़ी और पटना से थावे/गोपालगंज तक की यात्रा पहले से अधिक आसान, किफायती और आरामदायक हो गई है. नई सेवा के शुभारंभ के बाद पूर्वोत्तर भारत के हिल स्टेशनों और उत्तर बिहार के धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आम यात्रियों और पर्यटकों के लिए और भी सुगम हो गया है.

पूर्वोत्तर यात्रा होगी आसान: पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई पटना–सिलीगुड़ी बस सेवा के माध्यम से अब गंगटोक, दार्जिलिंग, पेलिंग, लाचुंग-लाचेन, गुरुडोंगमार झील और युमथांग वैली जैसे पर्वतीय एवं पर्यटन स्थलों तक जाना काफी सरल हो गया है. आमतौर पर इन क्षेत्रों में जाने के लिए यात्रियों को लंबी रेल यात्रा, महंगी फ्लाइट या बस बदलने की मजबूरी का सामना करना पड़ता था.

यात्रियों को बड़ी राहत: अब पटना से चलने वाली सीधे लग्जरी बस सेवा इन सभी जटिलताओं को खत्म कर रही है. नए रूट से बिहार के पर्यटकों के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की ओर आने-जाने वाले व्यापारियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

पटना-सिलीगुड़ी रूट पर लग्जरी स्लीपर बस: निगम ने पटना से सिलीगुड़ी के लिए 2×2 लग्जरी स्लीपर बस सेवा शुरू की है. यह बस पटना के आर ब्लॉक से रोजाना शाम 7:30 बजे खुलेगी और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी.

जान लें किराया: वहीं सिलीगुड़ी से यह बस शाम 6:30 बजे वापसी यात्रा के लिए खुलेगी. इस लग्जरी बस में आरामदायक सीटों के साथ साफ-सुथरा एवं सुरक्षित यात्रा का पूरा इंतजाम किया गया है. किराया मात्र 900 रुपये प्रति यात्री रखा गया है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए काफी किफायती माना जा रहा है.

पटना–थावे–गोपालगंज के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत: दूसरा रूट पटना से थावे/गोपालगंज के लिए शुरू किया गया है. इस 2×2 सीटर लग्जरी बस का प्रस्थान समय पटना आर ब्लॉक से रोजाना शाम 3:30 बजे निर्धारित है. यह बस मसरख, मलमलिया और सिवान होते हुए थावे मंदिर और गोपालगंज पहुंचेगी. वापसी यात्रा गोपालगंज से सुबह 5:40 बजे शुरू होगी. इस बस का किराया मात्र 250 रुपये रखा गया है.