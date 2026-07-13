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मांझर कुंड जलप्रपात 7 दिनों के लिए बंद, प्रशासन ने जारी किए आदेश

रोहतास के मांझर कुंड जलप्रपात 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. रोहतास जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं.

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रोहतास में मांझर कुंड जलप्रपात (Rohtas Administration)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 11:13 AM IST

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कैमूर: बिहार में पर्यटन स्थल के लिए मशहूर रोहतास स्थिति मांझर कुंड जलप्रपात आगामी 20 जुलाई तक बंद कर दिया गया है. रोहतास जिला प्रशासन ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि बारिश शुरू होते ही वॉटरफॉल में पानी आ जाने के बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे थे. पर्यटन स्थल पर अनियंत्रित भीड़, चारों तरफ फैली गंदगी, प्लास्टिक कचरे का अंबार तथा पिकनिक के नाम पर गैस सिलेंडर और चूल्हा जलाकर खाना बनाना प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

अधिकारियों ने किया क्षेत्र का औचक निरीक्षण: रविवार को रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा, एसपी रोशन कुमार तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी स्टालिन फीडल कुमार भारी संख्या में पुलिस बल और वन विभाग की टीम के साथ मांझर कुंड पहुंचे. अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और अनाधिकृत रूप से पिकनिक मना रहे लोगों को तत्काल वहां से हटाया.

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पर्यटक को बाहर निकालती पुलिस (ETV Bharat)

पर्यटकों के नशे में होने की आशंका: इस दौरान कई लोगों पर नशे की हालत में होने का संदेह भी हुआ जिसके बाद पुलिस ने उनकी जांच की. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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पर्यटक को समझाते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

प्रदूषण से वन्य जीव अभ्यारण्य को खतरा: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बड़ी संख्या में पर्यटक अपने साथ गैस सिलेंडर, चूल्हा और अन्य सामान लेकर पहुंचे थे. खाना बनाने के बाद प्लास्टिक की बोतल, थर्मोकोल प्लेट, पॉलीथिन और अन्य कचरा खुले में छोड़ दिया गया था. इससे न केवल कुंड की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित हो रही थी बल्कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा था. इस प्रकार की गतिविधियां वन क्षेत्र और वहां रहने वाले वन्यजीवों के लिए भी नुकसानदायक है.

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माझर कुंड क्षेत्र में पिकनिक मनाने के लिए लाये गैस चूल्हा (ETV Bharat)

सफाई कराई जाएगी: जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए निर्देश दिया कि 20 जुलाई तक मांझर कुंड आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि में पूरे क्षेत्र की विशेष सफाई कराई जाएगी. साथ ही पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी ताकि भविष्य में आने वाले पर्यटक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें.

"20 जुलाई तक मांझर कुंड में पर्यटकों पर प्रतिबंध रहेगा. बंदी अवधि के दौरान मांझर कुंड आने का प्रयास न करें. यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." -दीपक मिश्रा, डीएम, रोहतास

धरोहर बचाने के लिए सख्त कदम: हर वर्ष मानसून की शुरुआत के साथ मांझर कुंड जलप्रपात में पानी का प्रवाह तेज हो जाता है. रोहतास कैमूर की हरियाली और ऊंची पहाड़ियों के बीच गिरता यह वॉटरफॉल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. बिहार ही नहीं आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचते हैं. भीड़ के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की चुनौती भी सामने आती रही है. प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम उठाते हुए एक सप्ताह के लिए पर्यटन स्थल को बंद करने का निर्णय लिया है.

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माझर कुंड क्षेत्र में गंदगी (ETV Bharat)

वन्य अभ्यारण्य का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी: यह जगह वन्य अभ्यारण्य सेंचुरी के अंतर्गत आती है. मांझर कुंड काफी खूबसूरत जगह है. यहां की प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण प्रशासन और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है तथा इसमें सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है. एक सप्ताह तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है.

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