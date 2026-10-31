बिहार के पर्यटन का लंदन-मैनचेस्टर में बजा डंका, बोधगया से नालंदा तक की विरासत को किया गया पेश
Bihar Tourism London Roadshow: बिहार में विदेशी पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी ब्रिटेन में देखने को मिली. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 31, 2026 at 3:03 PM IST
पटना : एक तरफ जहां बिहार म्यूजियम ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनायी है. वहीं बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है. इसी कड़ी में बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के मैनचेस्टर और लंदन में आयोजित पर्यटन रोड शो में हिस्सा लेकर राज्य के पर्यटन की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.
क्या था उद्देश्य?
इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना, विदेशी पर्यटकों को राज्य की ओर आकर्षित करना और पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना है. ब्रिटेन में आयोजित इन रोड शो के दौरान बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों, बौद्ध स्थलों, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को प्रमुखता से पेश किया गया.
पर्यटन मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों, टूर ऑपरेटरों और विभिन्न हितधारकों के साथ मुलाकात कर बिहार में पर्यटन विकास को लेकर चर्चा की. इस दौरान पर्यटन स्थलों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार, विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने, निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. इस कार्यक्रम में बिहार पर्यटन विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
'बुद्ध और महावीर की धरती पर दुनिया की नजर'
पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बिहार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि बिहार भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की पावन धरती है. यह प्रदेश प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.
''बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और पावापुरी जैसे स्थल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं. इन स्थानों से जुड़ी विरासत अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, खासकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है.''- केदार प्रसाद गुप्ता, पर्यटन मंत्री, बिहार
'राज्य की इस विरासत को दुनिया के सामने रखना है'
केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार की पहचान केवल धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं और प्राचीन सभ्यता भी वैश्विक स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं. सरकार का प्रयास है कि राज्य की इस विरासत को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि बिहार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचान मिल सके.
Bihar Tourism Takes Centre Stage in Manchester & London, UK 🇮🇳🇬🇧 Shri Kedar Prasad Gupta, Hon’ble Minister of Tourism, Bihar, and Shri Udayan Mishra, Director, Tourism, along with other officials of Bihar Tourism, participated in the tourism roadshows in Manchester and London, United Kingdom. The roadshows provided a valuable platform to engage with tourism stakeholders, explore the multidimensional potential of Bihar’s tourism sector, and deliberate on opportunities for international collaboration, investment, and destination promotion. From its rich Buddhist and spiritual heritage to its historical landmarks, vibrant cultural traditions, and emerging tourism experiences, Bihar is poised to strengthen its presence on the global tourism map. Bihar — A Timeless Destination with Boundless Possibilities. #BiharTourism #TourismRoadshow #Manchester #London #UnitedKingdom #IncredibleIndia #ExploreBihar #SpiritualTourism #BuddhistCircuit #GlobalTourism @incredibleindia @singh_loke34264 @MinOfCultureGoI @tourismgoi @IPRDBihar @officecmbihar @biharfoundation @kedarguptain— Bihar Tourism (@TourismBiharGov) October 30, 2026
बौद्ध सर्किट को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर
ब्रिटेन में आयोजित रोड शो में बिहार के बौद्ध पर्यटन को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया. बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि वैशाली, राजगीर और नालंदा का बौद्ध इतिहास से गहरा जुड़ाव रहा है. दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के बीच इन स्थलों का विशेष महत्व है. ऐसे में बिहार सरकार इन पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही है.
पर्यटन निवेश से रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद
बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल विदेशी पर्यटकों को राज्य तक लाना नहीं है, बल्कि पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में विकसित करना भी है. पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.
''अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कंपनियों, टूर ऑपरेटरों और निवेशकों के साथ संपर्क बढ़ने से बिहार में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को विस्तार मिलने की संभावना है. इससे होटल, परिवहन, स्थानीय गाइड, हस्तशिल्प, खानपान और अन्य सेवा क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है.''- केदार प्रसाद गुप्ता, पर्यटन मंत्री, बिहार
पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को विश्व पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है. बता दें कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लंदन में आयोजित पर्यटन रोड शो को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसके जरिए बिहार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग से जोड़ने, विदेशी पर्यटकों के बीच राज्य की पहचान मजबूत करने और पर्यटन क्षेत्र में निवेश एवं सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का प्रयास किया गया है.
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