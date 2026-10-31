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बिहार के पर्यटन का लंदन-मैनचेस्टर में बजा डंका, बोधगया से नालंदा तक की विरासत को किया गया पेश

केदार प्रसाद गुप्ता एवं अन्य ( सौ. बिहार पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर )

पटना : एक तरफ जहां बिहार म्यूजियम ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनायी है. वहीं बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है. इसी कड़ी में बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के मैनचेस्टर और लंदन में आयोजित पर्यटन रोड शो में हिस्सा लेकर राज्य के पर्यटन की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.

क्या था उद्देश्य?