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वाहन मालिकों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फरमान, घर से बाहर गाड़ी निकालने से पहले जान लें टोल टैक्स नियम

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने पिछले कैबिनेट में ही स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स लगाने की स्वीकृति दी थी. अब इसको लेकर राज्य में बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियामावली 2026 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके साथ ही टोल टैक्स नीति बिहार में लागू हो गई है. 16 पेज का टोल टैक्स नीति लागू किया गया है. टोल टैक्स के लिए प्रमुख पथों और पुलों के चयन पर काम शुरू हो गया है.

टोल टैक्स नीति लागू : चार लेन से कम और दो लाइन से अधिक स्टेट हाईवे प्रत्यय राशि का 60% टोल टैक्स लगेगा. वहीं 4 लाइन और उससे अधिक चौड़ाई वाले सड़कों पर 100% टोल टैक्स लिया जाएगा. अब पथ निर्माण विभाग उन पथों और पुलों का चयन कर रहा है जिसपर टोल टैक्स की वसूली होगी. उसके बाद सरकार के तरफ से टोल टैक्स लेने की तिथि की घोषणा की जाएगी.

फास्ट टैग के माध्यम से कटेगा टोल टैक्स (ETV Bharat)

अप्लाई होगा ये नियम: पुलों पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में 10 गुना जोड़कर किया जाएगा. उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर लंबा पुल है और 45 किलोमीटर सड़क का हिस्सा है तो पुल पर 10 गुना यानी की 50 किलोमीटर और सड़क का हिस्सा 45 किलोमीटर कुल 95 किलोमीटर पर टोल टैक्स देना होगा.

कितना लगेगा टोल टैक्स? दोपहिया, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि सर्विस रोड होगा तो टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी. सम्राट चौधरी सरकार की ओर से जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है, उसमें कार जीप वैन समेत छोटे वाहन पर 1.25 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.

वहीं मिनी बस, माल वाहन जैसे छोटे व्यावसायिक वाहनों पर ₹2 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा. बस, ट्रक जैसे वाहनों पर 4.25 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्स लगेगा. तीन एक्सेल वाले वाणिज्यिक वाहन पर 4.60 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्स टोल टैक्स लगेगा. 6 एक्सेल वाले बड़े वाहनों पर 6.65 रुपए प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा. सात या उससे अधिक एक्सेल वाले वाहनों पर 8.10 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.