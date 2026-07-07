वाहन मालिकों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फरमान, घर से बाहर गाड़ी निकालने से पहले जान लें टोल टैक्स नियम
बिहार में स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स नीति लागू हो गई है, इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा जानें.
Published : July 7, 2026 at 1:21 PM IST
पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने पिछले कैबिनेट में ही स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स लगाने की स्वीकृति दी थी. अब इसको लेकर राज्य में बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियामावली 2026 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके साथ ही टोल टैक्स नीति बिहार में लागू हो गई है. 16 पेज का टोल टैक्स नीति लागू किया गया है. टोल टैक्स के लिए प्रमुख पथों और पुलों के चयन पर काम शुरू हो गया है.
टोल टैक्स नीति लागू : चार लेन से कम और दो लाइन से अधिक स्टेट हाईवे प्रत्यय राशि का 60% टोल टैक्स लगेगा. वहीं 4 लाइन और उससे अधिक चौड़ाई वाले सड़कों पर 100% टोल टैक्स लिया जाएगा. अब पथ निर्माण विभाग उन पथों और पुलों का चयन कर रहा है जिसपर टोल टैक्स की वसूली होगी. उसके बाद सरकार के तरफ से टोल टैक्स लेने की तिथि की घोषणा की जाएगी.
अप्लाई होगा ये नियम: पुलों पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में 10 गुना जोड़कर किया जाएगा. उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर लंबा पुल है और 45 किलोमीटर सड़क का हिस्सा है तो पुल पर 10 गुना यानी की 50 किलोमीटर और सड़क का हिस्सा 45 किलोमीटर कुल 95 किलोमीटर पर टोल टैक्स देना होगा.
कितना लगेगा टोल टैक्स? दोपहिया, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि सर्विस रोड होगा तो टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी. सम्राट चौधरी सरकार की ओर से जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है, उसमें कार जीप वैन समेत छोटे वाहन पर 1.25 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.
वहीं मिनी बस, माल वाहन जैसे छोटे व्यावसायिक वाहनों पर ₹2 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा. बस, ट्रक जैसे वाहनों पर 4.25 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्स लगेगा. तीन एक्सेल वाले वाणिज्यिक वाहन पर 4.60 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्स टोल टैक्स लगेगा. 6 एक्सेल वाले बड़े वाहनों पर 6.65 रुपए प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा. सात या उससे अधिक एक्सेल वाले वाहनों पर 8.10 प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.
फास्ट टैग के माध्यम से कटेगा टोल टैक्स: पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार टोल टैक्स गाड़ी में लगे फास्ट टैग या स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से ही कटेगा. बिना फास्ट टैग वाले वाहनों के मामले में अधिक शुल्क लिया जाएगा. उसके साथ अधिक भार युक्त वाहनों के मामले में भी अधिक शुल्क लेने का प्रावधान किया जा रहा है.
तीन गुना जुर्माना लगाने का भी प्रावधान: विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट का भी प्रावधान किया जाएगा. साथ ही रियायती पास और कई अन्य तरह की व्यवस्था भी होगी. टोल टैक्स के लिए एजेंसी का चयन होगा. जो वाहन मालिक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे, उन पर तीन गुना जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है.
डबल बोझ पड़ेगा: कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद अब सरकार की ओर से जो टोल टैक्स नीति लागू की गई है, उसके आधार पर ही टोल टैक्स वसूलने की कार्य योजना तैयार की जा रही है. यानी अब प्रदेश के लोगों को नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे और पुल पर भी टोल टैक्स का बोझ सहना होगा. हालांकि पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ समय लग सकता है क्योंकि पहले जिन रोड और पुल पर टैक्स लगेगा उसका चयन होगा फिर एजेंसी का चयन किया जाएगा.
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