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बिहार में 32 स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण पुलों पर लगेगा टोल टैक्स, देख लीजिए पूरी लिस्ट

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार प्रदेश के 32 स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टॉल टैक्स लेने जा रही है. पथ निर्माण विभाग की ओर से 29 स्टेट हाईवे और तीन बड़े पुलों पर टैक्स की दर तय कर दी गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.

32 स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण पुलों लगेगा टोल टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस कच्ची दरगाह से राघोपुर बिदुपुर सिक्स लेन नीतीश सेतु का उदघाटन करने जा रहे हैं, सरकार उस पर भी टोल टैक्स लेगी. उसके अलावा बिहटा पीरो एवं अरवल सहार पुल, आरा छपरा वाया बबुरा डोरीगंज के बीच नदी पर चार लेन वीर कुंवर सिंह सेतु पर भी टैक्स लेगी.

इन वाहनों को नहीं देना होगा टॉल टैक्स

चार लेन तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर तय राशि का 100% टोल टैक्स लगेगा. जबकि दो लेन से अधिक तथा चार लेन से कम के स्टेट हाईवे पर तय राशि का 60% टॉल टैक्स लगेगा. सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने कुछ दिनों पहले ही टॉल टैक्स लगाने का बड़ा फैसला लिया था. अब उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

टोल टैक्स की प्रति किलोमीटर की दर एक समान है लेकिन पुल और पथ की लंबाई अधिक होगी तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा.

बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के आधार पर टोल टैक्स की दर निर्धारित की गई है.

1. इसके तहत वैन, जीप समेत अन्य हल्के वाहनों पर 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लगेगा.

2. छोटे व्यावसायिक वाहनों जैसे मिनी बस, माल वहान पर ₹2 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लगेगा.

3. बस और ट्रक जो दो धुरी वाले हैं उनपर 4.25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लगेगा.

4. तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन पर 4.60 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लगेगा.

5. भारी निर्माण मशीनरी या उर्थ मूविंग उपस्कर 6 धुरी वाले से 6.65 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा.

6. विशाल आकार के वहान 7 या अधिक धुरी वाले से 8.10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा.



इन 29 स्टेट हाईवे (एसएच) पर टोल टैक्स लगेगा

1. पटना मसौढ़ी पथ (SH-1)

2. बिहटा पाली पथ (SH-2)

3. बिहटा सरमेरा पथ (SH-78)

4. आरा सासाराम पथ खंड 1 (SH-12)

5. डेहरी नासरीगंज बिक्रमगंज दिनारा पथ (SH-15)

6. शिवगंज बैदराबाद पथ खंड 1 (SH-68)

7. शिवगंज बैदराबाद पथ खंड 2 (SH-68)

8. सकरी शहर नासरीगंज पथ (SH-81)

9. सरैया मोतीपुर पथ (SH-86)

10. सीवान सिसवन पथ (SH-89)

11. कुर्सेला फारबिसगंज खंड 2 (SH-77)