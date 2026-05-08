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पटना में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गाड़ियों पर गिरे बड़े-बड़े पेड़, जनजीवन अस्त-व्यस्त

दोपहर में आए जोरदार आंधी तूफान ने पटना में भारी तबाही मचाई है. जगह-जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर चल रही गाड़ियों के ऊपर गिरे..पढ़ें खबर-

चलती गाड़ियों पर गिरे विशालकाय पेड़
चलती गाड़ियों पर गिरे विशालकाय पेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
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पटना : बिहार की राजधानी पटना में आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. जगह-जगह पेड़ उखड़कर गिरने से नुकसान की खबर आ रही है. अच्छी बात ये है कि अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है. विकास भवन स्थित सचिवालय में 55 साल पुराना पेड़ गिरा, 4 चारपहिया वाहन बुरी तरीके से हुए क्षतिग्रस्त. यहां भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. मौसम विभाग लगातार आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी दे रहा था. लेकिन जिस तरह से तूफान आया लोगों को अंदेशा भी नहीं था कि उसकी तीव्रता इतनी भीषण होगी.

आंधी तूफान से पटना में तबाही : छज्जू बाग में आम के पेड़ उखड़ के गिर गए हैं. ऐसे में तमाम राहगीर गाड़ी रोककर आम लूटने में लगे हुए हैं, क्या महिला क्या पुरुष सभी आम लूटने में व्यस्त हो गए. पटना हाई कोर्ट के बाहर कई पेड़ टूटकर सड़क पर जा गिरे, सड़क किनारे खड़ी-कई गाड़ियां पेड़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं हैं. जगह-जगह यातायात भी बाधित हुआ है. लोगों को रास्ता बदलकर जाना पड़ रहा है. होटल अशोका के निर्माणाधीन स्ट्रक्चर धड़ाम हो गया. इनकम टैक्स के पास ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है. वीरचंद पटेल पथ पर भी आंधी-तूफान से हालात खराब हैं.

आंधी तूफान से पटना में तबाही (ETV Bharat)

जगह-जगह गिरे पेड़ : पटना में तेज आंधी तूफान के बीच शेखपुरा मोड़ के पास जल भवन के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया. जिसमें 2 फोर व्हीलर और दो दुकान उसकी चपेट में आ गए, गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है. हालांकि किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है. मौके पर पुलिस बल, 112 की गाड़ी मौजूद है और यातायात सुगम करने के प्रयास किया जा रहा है. हालांकि पूरी तरीके से अभी रोड बंद है और बीच रोड पर ही पेड़ गिरा हुआ है.

नुकसान के आकलन में जुटा प्रशासन : प्रशासन तूफान से हुए नुकसान के आकलन में जुट गया है. रास्ते पेड़ गिरने के कारण ब्लाक हो गए हैं. बहुत स्थानों पर रूट को डायवर्ट करना पड़ा है. एक साथ इतने पेड़ों के गिरने के कारण राहत कार्य चलाने में समय लग रहा है. ऊपर से बारिश के चलते भी राहत और बचाव कार्य पर असर पड़ रहा है.

चलती गाड़ियों पर गिरे विशालकाय पेड़
चलती गाड़ियों पर गिरे विशालकाय पेड़ (ETV Bharat)

पटना में कई सड़कें पेड़ गिरने से ब्लॉक : आंधी तूफान आने से पहले काले बादलों ने पूरे पटना को ढंक लिया. दोपहर को ही शाम का एहसास होने लगा. अचानक गर्मी से लोगों को राहत मिली. कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई. साथ ही तेज आंधी के चलते वीरचंद पटेल पथ, हाईकोर्ट, गर्दनीबाग, छज्जू बाग और विकास भवन स्थित सचिवालय का इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ है.

बारिश से मिली गर्मी से राहत : पटना में सुबह से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे. तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी. लेकिन आज शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश शुरू होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई.

50 किलोमीटर प्रतिघंटे थी हवा की रफ्तार : मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में यह बदलाव हुआ है. विभाग ने पटना समेत दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा, मेघगर्जन और बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है. विभाग का कहना है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी गई है.

इन जिलों के लोग रहें सतर्क : मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. विभाग ने किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें.

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