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पटना में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गाड़ियों पर गिरे बड़े-बड़े पेड़, जनजीवन अस्त-व्यस्त

चलती गाड़ियों पर गिरे विशालकाय पेड़ ( ETV Bharat )