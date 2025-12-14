ETV Bharat / state

भिखारी ठाकुर से बाजारवाद तक, अनीश अंकुर की किताब में बिहार रंगमंच की अनकही कहानी

रंगमंच के कलाकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन समेत बिहार के सभी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी का संकलन है 'रंगमंच के सामाजिक सरोकार'. पढ़ें-

रंगमंच के सामाजिक सरोकार
रंगमंच के सामाजिक सरोकार (ETV Bharat)
December 14, 2025

पटना: बिहार के सबसे चर्चित रंगकर्मी अनीश अंकुर कहते हैं कि रंगमंच ऐसा माध्यम है, जिससे सामाजिक मुद्दों को दृढ़ता से उठाया जा सकता है. यही कारण है कि अलग-अलग दशकों में रंगमंच पर अलग-अलग प्रकार की कहानियां प्रस्तुत हुई. अनीश अंकुर ने एक पुस्तक लिखी है जो प्रकाशक संस्थान से पब्लिश हुई है और पुस्तक का नाम 'रंगमंच के सामाजिक सरोकार' है.

रंगमंच के सफर में 1000 से अधिक नुक्कड़ नाटक: अनीश अंकुर अपनी 35 वर्षों के रंगमंच के सफर में 1000 से अधिक नुक्कड़ नाटक और सैकड़ो बार मंच पर नाटक कर चुके हैं. उनका मानना है कि बिहार के रंगमंच को लेकर कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है.

पुस्तक में है तीन खंड: अनीस अंकुर बताते हैं कि उनकी पुस्तक का रंग मंच के सामाजिक सरोकारों में तीन खंड हैं. एक खंड में उन रंग कर्मियों का जिक्र है जो बिहार में रंगमंच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कई समय से पहले काल कल्वित हो गए. विभिन्न आंदोलनों में जिन रंग कर्मियों ने अपनी जान दाव पर लगा दी, उन सभी का जिक्र है.

उत्पादों को प्रमोट करने के लिए रंगमंच का सहारा: दूसरे खंड में नए दौर में बाजारवाद जो हावी हो गया और कारपोरेट कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रमोट करने के लिए रंगमंच का सहारा लिया और इससे रंगमंच को जो नुकसान हुआ इसका जिक्र है. तीसरे खंड में है कि बिहार का रंगमंच बाकी प्रदेशों और अन्य जगहों के रंगमंच से कैसे भिन्न है और यहां क्या अलग है. रंगमंच की दुनिया में बिहार के कलाकारों के इतिहास और बिहार की विधाओं को पुस्तक में खूबसूरती से उतारा गया है.

ठुकरा चुके हैं कई फिल्मों का ऑफर: अनीश अंकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि रंगमंच और फिल्मी दुनिया दोनों अलग विधा है. उनके पास कई बार फिल्मों के ऑफर आए लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्मों में नहीं जाना है. फिल्म और रंगमंच के बीच अंतर बताते हुए कहा कि फिल्म निर्देशक प्रधान होता है और रंगमंच अभिनय प्रधान होता है.

कम पैसों में तौयार हो जाता है नुक्कड़ नाटक: फिल्म में अभिनेता यदि किसी सीन में अच्छा अभिनय भी करता है लेकिन डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो उसे काट दिया जाता है. यह दृश्य किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन रंग मंच की दुनिया में जब कलाकार मंच पर आता है, तो पूरा मंच उसका होता है. दर्शक उसे लाइव देख रहे होते हैं और कलाकार किरदार को मंच पर जीता है. फिल्मी पूंजी प्रधान होते हैं जिसमें काफी पैसे की जरूरत होती है लेकिन नुक्कड़ नाटक मामूली पैसे में तैयार हो जाता है.

रंगमंच जन चेतना जागृति का माध्यम: अनीस अंकुर ने बताया कि बिहार में रंगमंच के इतिहास पर कोई विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है. लेकिन बिहार में भी रंगमंच का इतिहास समृद्ध है. बिहार में नुक्कड़ नाटक हमेशा से लोगों में जन चेतना जागृत करने, लोगों को जागरूक करने और लोगों को बुरी आदतों से दूर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं. भारत में रंगमंच लगभग ढाई हजार वर्षों की पुरानी परंपरा है.

रंगकर्मियों पर है कुछ चैप्टर: कोई व्यक्ति अगर बिहार के रंगमंच के इतिहास पर कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है. इसके अलावा दुनिया में रंगमंच को समृद्ध करने वाले जो प्रमुख रंगकर्मी है उनके संबंध में भी कुछ चैप्टर हैं. बिहार के रंग कर्मियों के इतिहास का यह एक डाक्यूमेंटेड दस्तावेज है.

कई जगह हुआ नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल: अनीश अंकुर ने बताया कि नुक्कड़ नाटक का सरकार, एनजीओ और मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल करते रही हैं. लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि नुक्कड़ नाटक कॉर्पोरेट से निकलकर आम आदमी के हाथों में जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट प्रचारात्मक रूप में एक खास उद्देश्य को लेकर काम करते हैं.

नाटक करता है एकजुट: आज भी महत्वपूर्ण जानकारी को निरक्षर लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम नाटक है. नाटक एक कला है जो समाज की समस्याओं को भी सामने लाने का काम करती है. नाटक मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्य भी प्रकट करता है. यह एक सामूहिक विधा है जो समाज को एकजुट करने का काम करता है.

पुस्तक में भिखारी ठाकुर पर भी है चैप्टर: अनीश अंकुर ने बताया कि उनकी पुस्तक में भिखारी ठाकुर पर भी एक बड़ा चैप्टर है. भिखारी ठाकुर बिहार रंगमंच की पहचान है. उनका जो नाटक है विदेशीया, आज यह एक विधा बन गई है जो पलायन के दर्द को दर्शाती है. भिखारी ठाकुर की खासियत यह थी कि उनके जो नाटक के पात्र होते थे वह समाज के सबसे पिछले तबके के होते थे जैसे विदेशी, हरखू. भिखारी ठाकुर ने समाज के पिछले तबके के व्यक्ति को अपने नाटक का नायक बनाया.

उस दौर में हुआ वृद्ध आश्रम पर मंचन: आज से लगभग 80-100 वर्ष पूर्व भिखारी ठाकुर जो नाटक करते थे, आज भी वह प्रासंगिक है. महिलाओं के दर्द और उनके अधिकार पर उसे समय उन्होंने नाटक तैयार किया था और आज भी इन नाटकों का हर जगह मंचन होता है. उस दौर में भिखारी ठाकुर ने 'बुढ़शाला' यानी वृद्ध आश्रम पर मंचन किया था जो आज शहरी क्षेत्र में कई जगह देखने को मिलते हैं.

नाटक से शक्ति के खिलाफ उठाया जाता है प्रश्न: अनीश अंकुर ने बताया कि नाटक के माध्यम से सप्ताह और समाज के वर्चस्वशाली शक्तियों के खिलाफ मुहिम खेड़ा जाता था. किसान आंदोलन में नाटक ने बड़ा योगदान दिया और उसे समय 'शर्मा जी का टैंक' नाटक चलता था. जेपी आंदोलन में भी नुक्कड़ नाटक की भूमिका बहुत रही थी. इसके बाद 90 के दशक के बाद जब बिहार में पलायन बढ़ा तो भिखारी ठाकुर के विदेशिया जैसे अन्य कहानियों पर मंचन अधिक होने लगे.

नाटक करने के कारण कर दी गई हत्या: अनीश अंकुर ने बताया कि सफदर हाशमी को नाटक करने के कारण हत्या कर दी गई. सांप्रदायिक शक्तियों से समाज को जो नुकसान है उसके संबंध में नाटक 90 के दशक के बाद शुरू हुए. बिहार में रंगमंच काफी समृद्ध रहा है और रंगमंच युवाओं को गलत आचरण और नशा से दूर करता है.

नाटक व्यक्तित्व विकास का है माध्यम: अनीश अंकुर ने बताया कि नाटक व्यक्तित्व को निखारने का एक बेहतरीन माध्यम है. यह पठन-पाठन में स्कूलों में सिलेबस का हिस्सा है. देश के टॉप प्राइवेट स्कूलों में नाटक विधा के लिए अलग से शिक्षक होते हैं. दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकारी स्कूलों की शिक्षा में नाटक पाठ्यक्रम से गायब है. नाटक व्यक्तित्व विकास का बेहतरीन माध्यम है और इसी कारण आज भी स्कूलों में नाटक मंचन होता है.

"हिंदी नवजागरण के पुरोधा पुरुष जिसे हम कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने नवजागरण की शुरुआत नाटक से की. अंधेर नगरी उनका नाटक था, भारत दुर्दशा उनका नाटक था, जिसका वह मंचन किया करते थे. दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय में नाटक पाठ्यक्रम का हिस्सा है लेकिन बिहार के प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय में ड्रैमेटिक डिपार्टमेंट में पढ़ाई नहीं होती."- अनीश अंकुर, रंगकर्मी

