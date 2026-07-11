सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन, 21 टॉप अधिकारियों का तबादला.. मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में नए DDC, देखें लिस्ट
बिहार में 10 IAS और 11 BAS अधिकारियों का सामूहिक ट्रांसफर किया गया है. नव प्रोन्नत अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें पूरी लिस्ट.
Published : July 11, 2026 at 8:05 AM IST
पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अधिकारीयों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में 10 आईएएस अधिकारियों के साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. शुक्रवार को जारी आदेश के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनातियां हुई हैं.
सात जिलों में नए उप विकास आयुक्त: सरकार ने सात जिलों में उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) की नई नियुक्तियां की हैं. इन अधिकारियों को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है. इस बदलाव से स्थानीय विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है.
नए डीडीसी अधिकारियों की सूची: शिवहर जिले में संजय कुमार को उप विकास आयुक्त बनाया गया है. औरंगाबाद में कुमारी अनुपम सिंह, शेखपुरा में राकेश कुमार, जहानाबाद में आदित्य कुमार पियुष और सुपौल में इंद्रवीर कुमार को यह पद सौंपा गया है. मुजफ्फरपुर में निशांत सिहारा को उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व दिया गया है. इन नियुक्तियों से संबंधित जिलों में विकास परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.
विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव: नगर विकास एवं आवास विभाग में संजय कुमार को अपर सचिव बनाया गया है. तकनीकी शिक्षा विभाग में मनोरंजन कुमार को निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गया नगर निगम में डॉ. गगन को नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है. उद्योग विभाग में विदुभूषण चौधरी और मनोज कुमार को अपर सचिव बनाया गया है.
नालंदा और अन्य पदों पर नई तैनातियां: कृत्यानंद रंजन को नालंदा का नगर आयुक्त बनाया गया है. साथ ही नव प्रोन्नत अधिकारियों को भी अहम पद दिए गए हैं. ये बदलाव विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और नई ऊर्जा का संचालन करने के लिए किए गए हैं.
बीपीएससी, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) में नव प्रोन्नत हेमंत कुमार सिंह को सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. बिहार राज्य पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है. खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सारा अशरफ को निदेशक बनाया गया है. शाहिद परवेज को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव की भूमिका सौंपी गई है.
परिवहन विभाग और अनुमंडल स्तर के अधिकारी: बिहार प्रशासनिक सेवा के अभिषेक आनंद को पूर्णिया का जिला परिवहन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. कुमार गौरव को झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी और आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. इन तैनातियों से परिवहन और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में सुधार होने की उम्मीद है.
नव प्रोन्नत अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां: इस फेरबदल में कई नव प्रोन्नत अधिकारियों को जिला और विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण पद सौंपे गए हैं. सरकार का मानना है कि अनुभवी और युवा अधिकारियों के मिश्रण से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जनसेवा में बेहतरी आएगी.
जल्द योगदान देने का निर्देश: तबादले के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र अपने नए पदस्थापन स्थानों पर योगदान दें. इससे प्रशासनिक कामकाज में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और सुचारू संक्रमण सुनिश्चित होगा.
प्रशासनिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम: यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल सरकार द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में जिलों और विभागों के प्रदर्शन पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है.
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