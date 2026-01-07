बिहार के शिक्षक अब कुत्तों की जानकारी देंगे, आया नया फरमान
बिहार के शिक्षकों को अक्सर ही विभिन्न कामों में लगाया जाता है. अब उनको कुत्तों की जानकारी जुटानी होगी. पढ़ें खबर
Published : January 7, 2026 at 1:46 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास में नगर निगम के अजीबो-गरीब फरमान ने शिक्षकों को मुसीबत में डाल दिया है. दरअसल निगम क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों को जो निर्देश दिए गए हैं, उससे शिक्षक हैरान-परेशान है. जिला मुख्यालय सासाराम के नगर निगम द्वारा विद्यालयों के नाम एक पत्र जारी किया गया है.
शिक्षकों को देनी होगी कुत्तों की जानकारी : इस पत्र में विद्यालय के आसपास आवारा कुत्तों के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रत्येक स्कूलों से एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है. मतलब अब शिक्षकों को ही विद्यालय परिसर के आसपास के आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी.
प्रत्येक विद्यालय से नोडल अधिकारी : चुंकि नगर निगम आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड बनाने जा रहा है. ऐसे में अब शिक्षकों को यह सूचना देनी होगी कि उनके विद्यालय के आसपास कितने आवारा कुत्ते भटक रहे हैं तथा उसे कैसे नियंत्रित किया जाए. इसके लिए विद्यालय के शिक्षक, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वह जवाब देह होंगे.
'सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्देश' : इस संबंध में सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही यह निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को पत्र लिखकर वहां से आवारा कुत्तों से संबंधित नोडल अधिकारी की सूची मांगी गई है. ताकि इलाके में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जा सके.
''सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक निर्देश जारी कर कार्य किया जा रहा है. सभी शैक्षणिक संस्थाओं को पत्र लिखकर वहां से आवारा कुत्तों से संबंधित नोडल अधिकारी से सूची मांगी गई है. ताकि इलाके में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जा सके. विद्यालय के शिक्षकों से सिर्फ जानकारी ली जा रही है, ताकि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जा सके.''- विकाश कुमार, नगर आयुक्त, सासाराम नगर निगम
चर्चा का विषय बना यह मुद्दा : बहरहाल, पहले ही शिक्षकों से जनगणना, बीएलओ, जाति गणना का काम कराया जाता रहा है. अब इन शिक्षकों को आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने का भी काम दिया जा रहा है. नगर निगम के इस फैसले के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में सरकारी शिक्षक का दिनदहाड़े अपहरण
बिहार में डायट में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक की मौत, प्राचार्य पर गिरी गाज.. जानें पूरा मामला