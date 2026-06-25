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बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, पोर्टल से ऑनलाइन तबादला.. महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए नई नियमावली तैयार करने का फैसला किया है.

पूरी तरह ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया: 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026' लागू होने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनेगी. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों और कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

शिक्षकों की समस्याओं का समाधान: नई नियमावली का उद्देश्य स्थानांतरण व्यवस्था को स्पष्ट, जवाबदेह और मानवीय बनाना है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की मजबूती में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है.

महिला शिक्षकों को विशेष राहत: नई व्यवस्था के तहत महिला शिक्षकों को विशेष राहत देने का प्रावधान किया गया है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार महिला शिक्षकों को उनकी गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड की निकटवर्ती पंचायत में पदस्थापित करने का अवसर मिलेगा. इससे उन्हें परिवार और नौकरी के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी. वहीं पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड से अलग जिले के भीतर किसी नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित किया जा सकेगा.

स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी दी जाएगी प्राथमिकता: शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई नियमावली में केवल प्रशासनिक जरूरतों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को भी महत्व दिया गया है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दिव्यांगता, पति-पत्नी का एक ही स्थान पर पदस्थापन और अन्य मानवीय आधारों को स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. उनका कहना है कि जब शिक्षक स्वयं संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे.