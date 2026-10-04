बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ब्रेक.. आज से नहीं खुलेगा पोर्टल, जानें वजह
बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों को फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर.. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार
Published : October 4, 2026 at 3:49 PM IST
पटना: बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन अब निर्धारित तारीख से आवेदन शुरू नहीं होगा. विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया रोक दी है. विभाग ने सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगा है.
शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ब्रेक
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. अब आयोग से मिलने वाले निर्देश के बाद ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. आयोग की ओर से अनुमति या आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही शिक्षा विभाग नई तारीख जारी करेगा और इसके बाद ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे.
क्यों लिया गया फैसला?
दरअसल, बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है. बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है. इसी के तहत विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई थी और 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे. शिक्षक भी इस प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया के कारण निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव हो गया है.
आदर्श आचार संहिता लागू
वर्तमान में बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. इसी वजह से शिक्षा विभाग ने सामान्य स्थानांतरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया है. विभाग की ओर से आयोग को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश मांगा गया है, ताकि आचार संहिता के दौरान शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके.
कब आएगी नई तारीख?
शिक्षकों के लिए अब अगली महत्वपूर्ण तारीख चुनाव आयोग के जवाब पर निर्भर करेगी. विभाग का कहना है कि आयोग का दिशा-निर्देश मिलते ही सामान्य स्थानांतरण की नई तिथि घोषित कर दी जाएगी. इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. यानी फिलहाल शिक्षकों को 4 अक्टूबर से पोर्टल खुलने का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि पहले चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा.
शिक्षा विभाग के अनुसार, सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर तैयारी पूरी है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जाने हैं. हालांकि वर्तमान चुनाव आचार संहिता के कारण 4 अक्टूबर से आवेदन शुरू करने का कार्यक्रम टल गया है. आयोग से दिशा-निर्देश मिलने के बाद विभाग नई समय-सारणी जारी करेगा. ऐसे में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण को लेकर अब अगला अपडेट चुनाव आयोग के निर्देश और उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाली नई तारीख पर निर्भर करेगा.
ये भी पढ़ें: BPSC TRE-4 विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए कौन सा पता होगा मान्य? जानें पूरा नियम