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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ब्रेक.. आज से नहीं खुलेगा पोर्टल, जानें वजह

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ब्रेक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन अब निर्धारित तारीख से आवेदन शुरू नहीं होगा. विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया रोक दी है. विभाग ने सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगा है.

शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ब्रेक

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. अब आयोग से मिलने वाले निर्देश के बाद ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. आयोग की ओर से अनुमति या आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही शिक्षा विभाग नई तारीख जारी करेगा और इसके बाद ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat) क्यों लिया गया फैसला?

दरअसल, बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है. बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है. इसी के तहत विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई थी और 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे. शिक्षक भी इस प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया के कारण निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव हो गया है.