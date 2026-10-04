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आमरण अनशन पर बिहार के 6 शिक्षक, सातवें वेतनमान की मांग

पटना: बिहार में लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच अब शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है. पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विभिन्न छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर पहले से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब सातवें वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षकों का धरना और आमरण अनशन भी शुरू हो गया है.

"शिक्षकों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि सरकार की ओर से 2027 से आठवां वेतनमान लागू करने की घोषणा की जा चुकी है. ऐसे में यदि शिक्षकों को सातवां वेतनमान ही नहीं मिला तो वे आठवें वेतनमान के लाभ से भी बाहर हो जाएंगे." -सत्यनारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ

क्या है शिक्षकों की मांग सत्यनारायण सिंह ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देकर उनके हाथ में केवल झुनझुना थमा दिया है. उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री सीधे आंदोलन स्थल पर आएं और शिक्षकों के मंच से सातवें वेतनमान लागू करने की घोषणा करें. उनका कहना है कि यदि सरकार ऐसा कर देती है तो शिक्षक अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के बीच पहले से कार्यरत कुछ पुराने शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि बड़ी संख्या में नए शिक्षक और नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वह इससे वंचित हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 12 लाख राज्य कर्मी हैं, जिनमें लगभग छह लाख शिक्षक हैं. अन्य राज्य कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है. उनके अनुसार इसका सीधा असर शिक्षकों की आय पर पड़ रहा है और हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है.

आमरण अनशन पर बैठे बिहार माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि शिक्षकों की मुख्य मांग सातवें वेतनमान को लागू करने की है. उनका कहना है कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन वेतन के मामले में उन्हें राज्य कर्मी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है.

2 अक्टूबर से शुरू हुए इस आमरण अनशन में छह शिक्षक बैठे हैं. आंदोलन के तीसरे दिन रविवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और खासकर महिला शिक्षिकाएं भी धरना स्थल पर पहुंचीं और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी शिक्षकों की मांगों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

वेतनमान के नाम पर अपेक्षित लाभ नहीं

आमरण अनशन पर बैठे शिक्षक विकास राणा ने कहा कि शिक्षक राज्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षक भूखे रहकर आखिर कब तक काम करेंगे, सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि विद्यालयों में कार्यरत क्लर्क और चपरासी तक का वेतन कई मामलों में शिक्षकों से अधिक हो गया है, क्योंकि उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है. वहीं शिक्षकों को घर से दूर पोस्टिंग मिलने के बावजूद वेतनमान के नाम पर अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है. महंगाई के दौर में शिक्षकों के खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है और हर महीने 20 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है.

"शिक्षा मंत्री ने 2 अक्टूबर को सातवें वेतनमान को लेकर आकलन कराने की बात कही थी, लेकिन शिक्षक अब केवल आकलन की बात नहीं सुनना चाहते. मांग है कि सरकार राज्य कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान देने की घोषणा करे और इसके लिए कैबिनेट से भी मंजूरी दिलाई जाए. मौखिक आश्वासन पर भरोसा नहीं है और सरकार से लिखित आदेश चाहिए कि शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा."-विकास राणा, शिक्षक

छह शिक्षक का आमरण अनशन

वहीं आमरण अनशन पर बैठे शिक्षक पवन कुमार पासवान ने बताया कि कुल छह शिक्षक सातवें वेतनमान की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं. उन्होंने कहा कि अनशन के चौथे दिन से पानी का भी त्याग करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय अध्यापक संघ, गोप गुट के आह्वान पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे विभिन्न शिक्षक संगठनों का समर्थन मिल रहा है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से शिक्षक और विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं.

"शिक्षकों की एक प्रमुख मांग 'एक विद्यालय, एक शिक्षक और एक वेतनमान' की है. सरकार ने शिक्षकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है. किसी को विद्यालय अध्यापक, किसी को विशिष्ट अध्यापक और किसी को अन्य श्रेणी में रखा गया है. इनमें कुछ शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि अधिकांश शिक्षक इससे वंचित हैं. इससे विद्यालयों में शिक्षकों के बीच भी अंतर पैदा हो रहा है. इसका असर शिक्षकों की एकजुटता के साथ-साथ विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है."-पवन कुमार पासवान, शिक्षक

परेशानियों ने आंदोलन के लिए मजबूर किया

आंदोलन में शामिल शिक्षक अंबेडकर कुमार ने कहा कि शिक्षक आंदोलन करना नहीं चाहते, लेकिन आर्थिक परेशानियों ने उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया है. उन्होंने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि सरकार सातवां वेतनमान लागू करे. इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और समाज में उनके सम्मान में भी वृद्धि होगी. उनका कहना है कि जब अन्य राज्य कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है तो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षकों को इससे वंचित रखना उनके साथ भेदभाव जैसा है.

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