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बिहार में गुरुजी का डिजिटल वार, सातवें वेतनमान के लिए X पर छिड़ा महा-आंदोलन

बिहार के शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के वेतनमान की मांग को लेकर चलाया डिजिटल आंदोलन. एमएलसी मदन मोहन झा का समर्थन.रिपोर्ट- कृष्ण नंदन

BIHAR TEACHERS DIGITAL PROTEST
बिहार के शिक्षकों का डिजिटल वार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 8:55 PM IST

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पटना: बिहार के शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान और वित्तीय लाभ की मांग को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर डिजिटल आंदोलन चलाया. शिक्षक संगठनों और बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ लगातार पोस्ट कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया.

एक्स पर ट्रेंडिंग: इस अभियान में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्षों से जुड़े वेतनमान के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. डिजिटल माध्यम से शुरू किए गए इस आंदोलन में शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वास्तविक वेतन और फिटमेंट का लाभ देने की मांग दोहराई. दिन भर काफी लंबे समय तक यह एक्स पर ट्रेंड में रहा.

वेतनमान को लेकर असंतोष: शिक्षकों का कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बावजूद सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मिलने वाले लाभ और वास्तविक वेतनमान को लेकर अब भी असंतोष है. इसी मुद्दे को लेकर रविवार को X को डिजिटल आंदोलन का मंच बनाया गया. शिक्षकों ने एकजुट होकर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के माध्यम से अपनी मांग को सोशल मीडिया पर प्रमुखता से उठाया और सरकार से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की.

अपेक्षाएं अभी अधूरी: इस डिजिटल आंदोलन में शिक्षक नेता और बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह भी सक्रिय रूप से शामिल रहे. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग है. उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वास्तविक वित्तीय लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन और फिटमेंट से जुड़े मुद्दों पर शिक्षकों की अपेक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं.

आनंद कौशल सिंह,शिक्षक नेता (ETV Bharat)

आर्थिक सम्मान और अधिकारों का मामला: आनंद कौशल सिंह ने कहा कि शिक्षकों की इस मांग को लेकर डिजिटल आंदोलन चलाया गया, ताकि एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी बात सरकार और आम लोगों तक पहुंचा सकें. उन्होंने कहा कि यह केवल वेतन बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षकों के आर्थिक सम्मान और उनके अधिकारों से भी जुड़ा सवाल है. शिक्षकों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांग रखी और सरकार से सातवें वेतन आयोग के अनुरूप व्यवस्था लागू करने की मांग की.

एक मंच पर सभी मांगें: शिक्षक नेता ने कहा कि बिहार के अलग-अलग वर्गों के शिक्षक इस अभियान से जुड़े और अपनी मांग को मजबूती से सामने रखा. विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान से जुड़े सवालों को एक मंच पर उठाया गया. आंदोलन से जुड़े शिक्षकों का मानना है कि राज्यकर्मी के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए.

"बिहार के अलग-अलग वर्गों के शिक्षक इस अभियान से जुड़े और अपनी मांग को मजबूती से सामने रखा. विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान से जुड़े सवालों को एक मंच पर उठाया गया. शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए."- आनंद कौशल सिंह,शिक्षक नेता

शिक्षकों ने अपनी मांगें साझा: गौरतलब है कि इससे पहले भी शिक्षक संगठनों की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान की तैयारी की गई थी. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों से एकजुट होने की अपील की गई और तय समय पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ पोस्ट करने का आह्वान किया गया. रविवार को अभियान शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी मांग से जुड़े पोस्ट, संदेश और प्रतिक्रियाएं साझा कीं.

सकारात्मक निर्णय लेने की अपील:आनंद कौशल सिंह ने कहा कि शिक्षकों की एकजुटता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का मुद्दा अब शिक्षकों के बीच प्रमुख मांग बन चुका है. उन्होंने सरकार से शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की. उनका कहना है कि यदि शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो उनकी सेवा शर्तों और आर्थिक हितों पर भी समान गंभीरता से निर्णय होना चाहिए.

"शिक्षकों की एकजुटता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का मुद्दा अब शिक्षकों के बीच प्रमुख मांग बन चुका है. सरकार से शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील है."- आनंद कौशल सिंह,शिक्षक नेता

बिहार में पिछले कुछ समय से शिक्षा और शिक्षक से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं. भर्ती, सेवा शर्तों और वेतनमान से जुड़े विभिन्न सवालों के बीच अब सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम को अपना नया मंच बनाया है. फिलहाल #BiharTeachersNeed7thPay के जरिए शुरू किया गया यह अभियान शिक्षकों की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है. शिक्षकों के मांग पर बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी मदन मोहन झा ने मांग का समर्थन किया. उन्होंने पोस्ट किया कि 'चाइनीस वेतनमान से मुक्ति, उपकार नहीं अधिकार है,'

सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर: अब शिक्षकों की नजर सरकार की प्रतिक्रिया पर है. डिजिटल आंदोलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद शिक्षक संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन और फिटमेंट से जुड़े मुद्दों पर सरकार जल्द स्पष्ट रुख अपनाएगी. शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने कहा कि शिक्षकों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई है और आगे भी शिक्षकों के हित तथा सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा.

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