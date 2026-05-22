ETV Bharat / state

बिहार में एक लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

स्थानांतरण के नियम: शिक्षकों के स्थानांतरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में हो. पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण किया जाएगा.

1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति: सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा.

स्कूली पोशाक की आपूर्ति: सीएम ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाए. इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा.

TRE 4 को लेकर बुलाई गई थी बैठक: सम्राट चौधरी ने शुक्रवार की शाम TRE 4 को लेकर बैठक बुलाई थी. इसी बैठक में शिक्षक बहाली को लेकर फैसला लिया गया. इस बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद सम्राट चौधरी ने अंतिम मुहर लगा दी है. अब अगले 5 साल में एक लाख शिक्षकों की बहाली होगी.

जुलाई में आएगी वैकेंसी: TRE-1 में 170461, TRE-2 में 122000 और TRE-3 में 87000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई थी. TRE-4 को लेकर अब वैकेंसी आने वाली है. शुक्रवार को हुई बैठक से तय हो गया कि TRE 4 के लिए 20 हजार पदों पर जुलाई में वैकेंसी आएगी. हर साल 20 हजार के अनुसार कुल 1 लाख पदों पर बहाली होगी.

ये भी पढ़ें: