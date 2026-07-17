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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ, 29 जुलाई से ऑनलाइन शुरू होगी प्रक्रिया, अधिसूचना जारी

पटना : बिहार के लाखों शिक्षकों के लंबे इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है. शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही विभाग ने स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय-सारिणी भी जारी की है. नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों का समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण और सामान्य स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.

अधिसूचना जारी : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिसूचना जारी होने पर कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही स्थानांतरण की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी. उन्होंने पहले भी जुलाई महीने में ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने और पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया था. इसी क्रम में 24 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब विभाग ने पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ (ETV Bharat)

29 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल : शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार ''शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से शुरू होगा. शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. इस अवधि में समायोजन, समानुपातीकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.'' विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है.

पहले चरण में होगा समायोजन : स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान समायोजन और समानुपातीकरण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. इसमें संबंधित सूची का प्रकाशन, उस पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं अपीलों का निष्पादन और अंतिम सूची जारी करने की कार्रवाई शामिल होगी.