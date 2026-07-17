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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ, 29 जुलाई से ऑनलाइन शुरू होगी प्रक्रिया, अधिसूचना जारी

बिहार में शिक्षक ट्रांसफर के लिए 29 जुलाई से पोर्टल ओपन हो रहा है. तीन चरणों में प्रक्रिया पूरी करने की अधिसूचना जारी हो गई-

बिहार टीचर
शिक्षकों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 8:35 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

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पटना : बिहार के लाखों शिक्षकों के लंबे इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है. शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही विभाग ने स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय-सारिणी भी जारी की है. नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों का समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण और सामान्य स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.

अधिसूचना जारी : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिसूचना जारी होने पर कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही स्थानांतरण की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी. उन्होंने पहले भी जुलाई महीने में ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने और पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया था. इसी क्रम में 24 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब विभाग ने पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ (ETV Bharat)

29 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल : शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार ''शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से शुरू होगा. शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. इस अवधि में समायोजन, समानुपातीकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.'' विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है.

पहले चरण में होगा समायोजन : स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान समायोजन और समानुपातीकरण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. इसमें संबंधित सूची का प्रकाशन, उस पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं अपीलों का निष्पादन और अंतिम सूची जारी करने की कार्रवाई शामिल होगी.

दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण : पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 सितंबर से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा. इस अवधि में जिला स्थापना समिति, प्रमंडलीय स्थापना समिति और राज्य स्थापना समिति अपने-अपने स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगी.

तीसरे चरण में होगा सामान्य स्थानांतरण : स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतिम चरण में सामान्य तबादले किए जाएंगे. इसके लिए 16 सितंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद शिक्षक 17 सितंबर से 23 सितंबर तक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन करते हुए सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

31 अक्टूबर तक पूरी होगी पूरी प्रक्रिया : शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण की सूची का प्रकाशन, उस पर प्राप्त अपीलों का निष्पादन तथा अंतिम कार्रवाई पूरी की जाएगी. विभाग ने सभी जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

शिक्षामंत्री मिथिलेश तिवारी
शिक्षामंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी : शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें. विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों से समय पर आवेदन करने और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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Last Updated : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

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