बिहार में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, जानें कब खुलेगा पोर्टल और कब तक कर सकेंगे आवेदन
Bihar Teacher Transfer Posting: 30 नवंबर से खुलेगा पोर्टल, 7 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, 31 दिसंबर तक पूरी होगी स्थानांतरण प्रक्रिया. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 4, 2026 at 8:32 PM IST
पटना : बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण का इंतजार अब खत्म होने वाला है. शिक्षा विभाग ने तबादले की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए बुधवार को संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है. इसके तहत 30 नवंबर से शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा. शिक्षक 7 दिसंबर तक अपनी पसंद और वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया 31 दिसंबर तक संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण मामला
शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, सामान्य स्थानांतरण से पहले समायोजन एवं समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके लिए जिन 14 जिलों में यह काम अब तक लंबित है, वहां 9 से 14 नवंबर तक जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित होगी. इस दौरान शिक्षकों के समायोजन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर अंतिम सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 17 से 25 नवंबर तक प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति के स्तर पर बैठक, सूची का प्रकाशन, आपत्तियां और अपील प्राप्त करने के साथ उनके निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी.
पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी होगी पूरी
सामान्य स्थानांतरण से पहले दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिन 14 जिलों में पारस्परिक स्थानांतरण का काम लंबित है, वहां 9 से 14 नवंबर तक जिला स्थापना समिति के माध्यम से इसकी प्रक्रिया पूरी होगी. वहीं, 17 से 25 नवंबर के बीच प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति के स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण से संबंधित कार्यवाही की जाएगी.
27 नवंबर को जारी होगी रिक्तियों की सूची
समायोजन एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 नवंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी. इसी सूची के आधार पर शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने का मौका मिलेगा. इस दौरान शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन करते हुए वरीयता के अनुसार विकल्प भर सकेंगे.
इसके बाद 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा किया जाएगा. इस अवधि में जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समितियों के स्तर पर स्थानांतरण की सूची तैयार कर जारी की जाएगी. सूची को लेकर प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं अपीलों पर भी विचार किया जाएगा और उनका निष्पादन किया जाएगा.
आचार संहिता के कारण स्थगित हुई थी प्रक्रिया
दरअसल, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले भी समय-सारणी जारी की थी, लेकिन बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण 8 अक्टूबर को स्थानांतरण संबंधी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया था.
''अब चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद विभाग ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. इससे राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने पसंद के विद्यालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
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