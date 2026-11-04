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बिहार में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, जानें कब खुलेगा पोर्टल और कब तक कर सकेंगे आवेदन

बैठक करते शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण का इंतजार अब खत्म होने वाला है. शिक्षा विभाग ने तबादले की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए बुधवार को संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है. इसके तहत 30 नवंबर से शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा. शिक्षक 7 दिसंबर तक अपनी पसंद और वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया 31 दिसंबर तक संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण मामला