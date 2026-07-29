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बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर, आज खुल जाएगा पोर्टल, जानिए पूरी डिटेल

बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री ने मिथिलेश तिवारी ने बड़ी राहत दी है. पढ़ें

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शिक्षा मंत्री ने मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 9:05 AM IST

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पटना: बिहार के लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो गई. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. अब पात्र शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ई-शिक्षकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी और 31 अक्टूबर तक अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे.

बिहर में शिक्षक ट्रांसफर, आज से आवेदन: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि "ई-शिक्षकोष पोर्टल पर शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. इस अवधि में समायोजन, समानुपातीकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

''मैं सभी पात्र शिक्षकों से अपील करता हूं कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई- शिक्षा पोर्टल पर आवेदन अवश्य करें और आवेदन करते समय सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करें.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षा मंत्री ने बताया कि, इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत लागू की गई है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बीपीएससी कि पिछले तीन चरणों से नियुक्त शिक्षक (जो प्रोबेशन पीरियड में भी है) भी निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे.

स्थानांतरण प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत लागू: उन्होंने आगे बताया, सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत लागू की गई है.

TRE-3 शिक्षक भी तबादले के लिए कर सकेंगे अप्लाई: शिक्षा मंत्री ने कहा कि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बीपीएससी कि पिछले तीन चरणों से नियुक्त शिक्षक (जो प्रोबेशन पीरियड में भी है) भी निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे.

पहले चरण में होगा समायोजन और समानुपातीकरण: स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान समायोजन और समानुपातीकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. विभाग संबंधित सूची प्रकाशित करेगा, उस पर प्राप्त आपत्तियों और अपीलों का निपटारा करेगा तथा अंतिम सूची जारी की जाएगी. इसका उद्देश्य विभिन्न विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करना और जहां शिक्षकों की कमी या अधिकता है, वहां उचित समायोजन करना है.

दूसरे चरण में होगा पारस्परिक स्थानांतरण: पहले चरण के पूरा होने के बाद 10 सितंबर से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी. इस दौरान जिला स्थापना समिति, प्रमंडलीय स्थापना समिति और राज्य स्थापना समिति अपने-अपने स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर निर्णय लेंगी.

तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण: स्थानांतरण के अंतिम चरण में सामान्य ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए 16 सितंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी होगी. इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर तक शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी, प्राप्त अपीलों का निष्पादन होगा और अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे.

ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इससे आवेदन से लेकर सूची प्रकाशन और अपीलों के निपटारे तक हर चरण डिजिटल माध्यम से संपन्न होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

''सभी जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह एक समस्या है कि कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है तो कुछ क्षेत्र में शिक्षकों की अधिकता है. सबको विभाग समायोजन करने की कोशिश करेगा.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वालों पर सख्त कार्रवाई: शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि स्थानांतरण के लिए कोई शिक्षक किसी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे और उन्हें पता चलेगा तो रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

''नई ऑनलाइन व्यवस्था से राज्य के लाखों शिक्षकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. आने वाले समय में इससे विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलन सुनिश्चित होगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी अहम जानकारी

  • आवेदन शुरू होने की तिथि: 29 जुलाई
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि: 5 अगस्त
  • आवेदनों की जांच और आपत्तियों का निपटारा: 7 अगस्त से 9 सितंबर
  • फाइनल म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया: 10 से 14 सितंबर

तीन चरणों में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर

  • समानुपातीकरण के आधार पर तबादला
  • म्यूचुअल ट्रांसफर
  • फाइनल म्यूचुअल ट्रांसफर

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