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'27 साल से एक ही स्कूल में हैं तो क्या दाखिल-खारिज हो गया..?' बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट

बिहार में 5.80 लाख शिक्षकों के लिए ऐच्छिक एवं पांच वर्षीय नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर शुरू है. पढ़ें ट्रांसफर पर अपडेट खबर-

बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट
बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 6:50 PM IST

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पटना : बिहार में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने अधिशेष शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया शिक्षकों की इच्छा के आधार पर होगी और किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण उसके द्वारा दिए गए विकल्पों के बाहर नहीं किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि राज्य में करीब 5.80 लाख शिक्षकों को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा और अब आगे भविष्य में हर पांच वर्ष पर नियमित स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की जाएगी.

बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट : शिक्षा मंत्री ने बताया कि 29 जुलाई से आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है. पहले दो दिनों में 14796 अधिशेष शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है, जबकि 7795 शिक्षकों ने आवेदन भरकर उसे सुरक्षित रखा है और अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है. इस तरह दो दिनों में 22591 शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं. वहीं पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) के लिए भी 2142 शिक्षकों ने आवेदन किया है. म्युचुअल ट्रांसफर को लेकर उन्होंने बताया कि एक श्रेणी के शिक्षक ही आपस में म्युचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं. एक कक्षा वर्ग के एक विषय के शिक्षक ही आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं. वह भी नियमित शिक्षक, नियमित के साथ करेंगे. विद्यालय अध्यापक, विद्यालय अध्यापक के साथ और विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षकों के साथ करेंगे.

बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट (ETV Bharat)

'आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक' : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो शिक्षक आवेदन करेंगे, केवल उन्हीं का समायोजन किया जाएगा. किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा. शिक्षकों को कम से कम एक और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प देने का अवसर दिया गया है. उन्हीं विकल्पों के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक जिस विद्यालय का चयन करेंगे, उसी में उनका स्थानांतरण होगा. विभाग किसी अन्य विद्यालय में तबादला नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जहां किसी एक विषय के लिए सरप्लस शिक्षक हैं तो वह स्थानांतरण के लिए आवेदन करें ताकि जहां शिक्षकों की कमी है वहां बच्चों को शिक्षकों की उपलब्धता हो सके.

राज्य में एक लाख से अधिक अधिशेष शिक्षक : शिक्षा मंत्री ने बताया कि समानुपातीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कई विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि अनेक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 106788 शिक्षक अधिशेष हैं. इनमें प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में 65413, कक्षा 9-10 में लगभग 16400 और कक्षा 11-12 में करीब 14500 शिक्षक अधिशेष हैं. विभाग का लक्ष्य है कि जहां छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षक कम हैं, वहां संतुलित तरीके से शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

सरप्लस शिक्षकों के लिए प्लान : प्राथमिक शिक्षकों की अधिकता है तो नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा 10000 प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी चलते हैं तो सरप्लस शिक्षकों को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगाया जाएगा.

''सरकार का मानक 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का है. फिलहाल अररिया, जमुई और पूर्णिया ऐसे जिले हैं, जहां प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षकों की कमी है. इसलिए पोर्टल पर इन जिलों के विद्यालयों को भी विकल्प के रूप में शामिल किया गया है, ताकि आवश्यकता वाले स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था : स्थानांतरण नीति में महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण उनके वर्तमान पंचायत से सटे पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके आवासीय ब्लॉक के आसपास के चार ब्लॉकों तक विद्यालय चुनने का विकल्प मिलेगा. इससे पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जा सकेगा.

हर पांच साल पर होगा तबादला : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने भविष्य की स्थानांतरण नीति का भी खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं रहेगा. विभाग ने तय किया है कि हर पांच वर्ष पर नियमित स्थानांतरण किया जाएगा. उनका कहना था कि इससे शिक्षा व्यवस्था में नवीनता आएगी. नए विद्यालय में जाने से शिक्षक नए विद्यार्थियों और नए शैक्षणिक वातावरण के साथ काम करेंगे, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी.

"पांच साल में तो सरकार भी बदल जाती है. ऐसे में यदि शिक्षक भी पांच साल बाद नए विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को नए शिक्षक मिलेंगे और शिक्षकों को भी नए वातावरण में काम करने का अवसर मिलेगा. इससे शिक्षा व्यवस्था में ताजगी बनी रहेगी."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

'क्या स्कूल का दाखिल-खारिज आपके नाम हो गया है?' : शिक्षा मंत्री ने स्थानांतरण का विरोध कर रहे कुछ शिक्षकों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कुछ शिक्षक यह कह रहे हैं कि वे पिछले 25 से 27 वर्षों से एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अब उनका स्थानांतरण किया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे शिक्षकों से पूछा कि- "क्या विद्यालय का दाखिल-खारिज आपके नाम हो गया है कि इतना लगाव हो गया?''

''सरकारी सेवा में सेवा शर्तों का पालन करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. पहले व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे सेवाकाल में शिक्षकों का एक-दो बार ही स्थानांतरण होता था, लेकिन अब इसे नियमित बनाया जा रहा है ताकि सभी विद्यालयों में संतुलित ढंग से शिक्षक उपलब्ध हो सकें. अब हर 5 साल में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

जिला कैडर बनाने की तैयारी : शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार शिक्षकों का जिला कैडर भी तय करेगी. इसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण संबंधित जिले के भीतर ही किया जाएगा. इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और शिक्षकों को भी बार-बार दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता आएगी और विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता का संतुलन भी बना रहेगा.

हेल्पलाइन जारी हर दो दिन पर होगी समीक्षा : आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर 14417 और 18003454417 जारी किए हैं. इसके अलावा ई-शिक्षाकोष हेल्पडेस्क के 9523300520 और 9430820499 नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया की हर दो दिन पर समीक्षा की जाएगी और शिक्षकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और विवादमुक्त तरीके से पूरी हो सके.

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