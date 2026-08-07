बिहार शिक्षक स्थानांतरण पर बड़ा अपडेट, 31 अक्टूबर तक पूरे होंगे सभी तबादले, सितंबर में दूसरे चरण का आवेदन
बिहार शिक्षा विभाग 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी.
Published : August 7, 2026 at 9:02 AM IST
पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट है. शिक्षा विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक तबादले से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अहम जानकारी साझा की है.
पारदर्शी नियमावली और ऑनलाइन प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और शिक्षक हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक पूरी ऊर्जा के साथ विद्यालयों में पठन-पाठन पर ध्यान दे सकेंगे और शैक्षणिक स्तर सुधरेगा.
ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन का आंकड़ा: शिक्षा मंत्री ने बताया कि समायोजन और समानुपातीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन लिए गए. इस दौरान राज्य के 1,06,287 अधिशेष (सरप्लस) शिक्षकों में से 73,151 शिक्षकों, यानी करीब 70 प्रतिशत ने स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन किया. शिक्षक इस व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं.
पारस्परिक स्थानांतरण का निष्पादन: पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए 4,259 शिक्षकों ने आवेदन दिया है. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. पहले चरण में 7 अगस्त से 9 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर गठित स्थापना समितियां शिक्षकवार समायोजन सूची जारी करेंगी. विभाग इसकी निगरानी कर रहा है.
आपत्तियों का निपटारा और अगला चरण: इस दौरान प्राप्त आपत्तियों और अपीलों का भी निपटारा किया जाएगा. इसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन होगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण के लिए 17 सितंबर से दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
"इस चरण में वे शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो किसी कारणवश 5 अगस्त तक आवेदन नहीं कर पाए थे. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया से वंचित न रहे. शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान जिन विद्यालयों का विकल्प दिया है, स्थानांतरण उन्हीं में होगा." -मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
पारदर्शिता और भ्रम का निवारण: किसी भी शिक्षक का तबादला उसकी पसंद के बाहर किसी दूसरे विद्यालय में नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और शिक्षकों के बीच किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होगी. विभाग इस नीति को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाना चाहता है.
महिला और पुरुष शिक्षकों को सुविधा: शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि महिला शिक्षकों को यथासंभव उनके गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के भीतर पदस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे उन्हें पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप सुविधा मिल सकेगी. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है.
शिक्षक संगठनों से सहयोग की अपील: शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक संगठनों और शिक्षक प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभाग संवाद की नीति पर काम कर रहा है. शिक्षक संगठनों से रचनात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत किया जाएगा.
संतुलित वितरण और बेहतर वातावरण: आवश्यकता होने पर विभाग उनसे लगातार चर्चा भी करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास केवल स्थानांतरण करना नहीं, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है. इससे जहां शिक्षकों की कमी है, वहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे और विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिलेगा.
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