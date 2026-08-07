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बिहार शिक्षक स्थानांतरण पर बड़ा अपडेट, 31 अक्टूबर तक पूरे होंगे सभी तबादले, सितंबर में दूसरे चरण का आवेदन

पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट है. शिक्षा विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक तबादले से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अहम जानकारी साझा की है.

पारदर्शी नियमावली और ऑनलाइन प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और शिक्षक हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक पूरी ऊर्जा के साथ विद्यालयों में पठन-पाठन पर ध्यान दे सकेंगे और शैक्षणिक स्तर सुधरेगा.

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन का आंकड़ा: शिक्षा मंत्री ने बताया कि समायोजन और समानुपातीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन लिए गए. इस दौरान राज्य के 1,06,287 अधिशेष (सरप्लस) शिक्षकों में से 73,151 शिक्षकों, यानी करीब 70 प्रतिशत ने स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन किया. शिक्षक इस व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं.

पारस्परिक स्थानांतरण का निष्पादन: पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए 4,259 शिक्षकों ने आवेदन दिया है. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. पहले चरण में 7 अगस्त से 9 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर गठित स्थापना समितियां शिक्षकवार समायोजन सूची जारी करेंगी. विभाग इसकी निगरानी कर रहा है.

आपत्तियों का निपटारा और अगला चरण: इस दौरान प्राप्त आपत्तियों और अपीलों का भी निपटारा किया जाएगा. इसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन होगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण के लिए 17 सितंबर से दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

"इस चरण में वे शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो किसी कारणवश 5 अगस्त तक आवेदन नहीं कर पाए थे. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया से वंचित न रहे. शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान जिन विद्यालयों का विकल्प दिया है, स्थानांतरण उन्हीं में होगा." -मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार