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अब बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों के हिसाब से गुरुजी, जानिए क्या है नया सिस्टम?

बिहार के सरकारी स्कूलों की समीक्षा की गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने नया सिस्टम लागू किया हैं. पढ़ें पूरी खबर

BIHAR TEACHER RECRUITMENT
शिवहर का सरकारी स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 12:23 PM IST

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पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है. स्कूलों में अब शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर-पोस्टिंग छात्रों की संख्या के आधार पर होगी. इसके तहत अब प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक की अनिवार्यता होगी, जबकि विषयों के अनुसार अलग-अलग शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी.

अब हर क्लास में 1 शिक्षक: बिहार शिक्षा विभाग ने यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट), 2009, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, के प्रावधानों के तहत उठाया है. नए शिक्षक निर्धारण मानक के अनुसार, प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा छात्र संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है.

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गया में मध्य विद्यालय अंगरा (ETV Bharat)

बिहार के सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था: बिहार शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के मुताबिक, अब बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन और कक्षा के आधार पर शिक्षक होंगे. हर 30 छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी. प्राइमरी स्कूलों के लिए मानक तय किए गए है. क्लास 1 से 5 तक और क्लास 6 से 8 तक को अलग-अलग शैक्षणिक इकाई माना जाएगा. दोनों इकाई के लिए अलग-अलग अनुपात होंगे और एक ही स्कूल में दो अनुपात होने के बाद भी स्कूल में एक ही हेडमास्टर होंगे.

क्या है छात्र-शिक्षक अनुपात?: सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 5 तक 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षक होंगे, लेकिन छात्रों की संख्या 61 से 90 के बीच है तो 3 शिक्षक होंगे. वहीं छात्रों की संख्या 91 से 120 के बीच होगी तो 4 शिक्षक होंगे. छात्रों की 121 से 150 होगी तो 5 शिक्षक स्कूल में होंगे. अगर छात्रों की संख्या 150 से अधिक होती है तो स्कूल में 5 शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक निर्धारित किया गया है.

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गया का सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

क्लास 6 से 8 तक के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात: वहीं क्लास 6 से 8 तक के लिए भी छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है. सभी स्कूल में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा (हिंदी) के एक-एक शिक्षक होंगे. अगर स्कूल में 105 से 140 छात्र होंगे तो चौथा शिक्षक अंग्रेजी का होगा. छात्रों की संख्या 140 से 175 के बीच होगी तो 5वां शिक्षक संस्कृत या उर्दू का होगा. लेकिन छात्रों की संख्या 175 से ज्यादा होने पर सभी स्कूल में विज्ञान, गणित के एक-एक शिक्षक के अलावा एक अतिरिक्त शिक्षक होंगे.

कक्षा 1-5 और 6-8 अलग-अलग इकाई: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को शिक्षक निर्धारण के लिए अलग-अलग शैक्षणिक इकाई माना जाएगा. हालांकि, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद एक ही रहेगा.

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स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat)

अब नामांकन और कक्षा के आधार पर शिक्षक: विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राज्य के कई विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था के तहत वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना और विषयों की जरूरत के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी.

'शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए': प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर की ओर से जारी पत्र में सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए मानकों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए.

नए शिक्षक निर्धारण मानक को मंजूरी: शिक्षा विभाग के सचिव ने इस नए शिक्षक निर्धारण मानक को मंजूरी दे दी है और अब राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इसी व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा.

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